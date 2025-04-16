Военное положение и мобилизацию в Украине официально продлили: названы даты

Главное:
- ВРУ проголосовала за продление действия военного положения
- Военное положение в Украине будет действовать до августа
Верховная Рада Украины поддержала продолжение военного положения и общей мобилизации в Украине еще на 90 суток. Об этом в Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Накануне соответствующие законопроекты в ВРУ о продлении срока действия военного положения и сроке проведения всеобщей мобилизации внес президент Украины Владимир Зеленский.
Сегодня, 16 апреля, Верховная Рада провела голосование и парламент в 15-й раз за этот созыв одобрил продление до 6 августа военного положения и мобилизации.
"За" продолжение действия военного положения на 90 суток проголосовали 357 депутатов, против - один. С продолжением общей мобилизации на такой же срок похожая ситуация – "за" 346 нардепов, один против и один воздержался.
Военное положение в Украине - последние новости
Ранее представитель ОП Михаил Подоляк сообщил, что в Украине не смогут отменить военное положение даже, если решение о тридцатидневном прекращении огня будет принято.
Накануне депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский пояснил, что военное положение может быть отменено лишь после исчезновения угроз, предусмотренных соответствующим законом.
Напомним, Главред писал, что в последний раз Верховная Рада поддержала законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней еще в январе.
Читайте также:
- Лавров заявил, что РФ хочет захватить новые территории, включая страны НАТО - ISW
- Рубио и Уиткофф обсудят Украину во Франции – Politico
- Трамп уменьшил "аппетиты": СМИ узнали, когда подпишут сделку о полезных ископаемых
Кто такой Ярослав Железняк
Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред