Военное положение и мобилизацию в Украине официально продлили: названы даты

Продлить срок действия этих правовых режимов должны еще на 90 дней.

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ВРУ поддержала продление действия военного положения / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, https://t.me/yzheleznyak

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ВРУ проголосовала за продление действия военного положения

Военное положение в Украине будет действовать до августа

Верховная Рада Украины поддержала продолжение военного положения и общей мобилизации в Украине еще на 90 суток. Об этом в Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Накануне соответствующие законопроекты в ВРУ о продлении срока действия военного положения и сроке проведения всеобщей мобилизации внес президент Украины Владимир Зеленский.

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Сегодня, 16 апреля, Верховная Рада провела голосование и парламент в 15-й раз за этот созыв одобрил продление до 6 августа военного положения и мобилизации.

"За" продолжение действия военного положения на 90 суток проголосовали 357 депутатов, против - один. С продолжением общей мобилизации на такой же срок похожая ситуация – "за" 346 нардепов, один против и один воздержался.

Мобилизация / Инфографика: Главред

Военное положение в Украине - последние новости

Ранее представитель ОП Михаил Подоляк сообщил, что в Украине не смогут отменить военное положение даже, если решение о тридцатидневном прекращении огня будет принято.

Накануне депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский пояснил, что военное положение может быть отменено лишь после исчезновения угроз, предусмотренных соответствующим законом.

Напомним, Главред писал, что в последний раз Верховная Рада поддержала законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней еще в январе.

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Кто такой Ярослав Железняк Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

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