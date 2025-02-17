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Не соглашение с Россией: в Раде назвали условие для отмены военного положения

Юрий Берендий
17 февраля 2025, 20:58
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Отмена военного положения в Украине возможна лишь при условии существования гарантий долговременного мира и еще ряда факторов, отметил Вениславский.
Не соглашение с Россией: в Раде назвали условие для отмены военного положения
Когда могут отменить военное положение в Украине / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Вениславский:

  • Соглашение между Украиной и РФ не приведет к прекращению военного положения в Украине
  • Военное положение отменят только после исчезновения угроз для Украины

Достижение договоренности между Украиной и Россией о прекращении огня не будет означать автоматической отмены военного положения. Об этом в эфире Радио Свобода заявил депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По его словам, военное положение может быть отменено только после исчезновения угроз, предусмотренных соответствующим законом. Временное прекращение огня не устраняет причин, по которым оно было введено, ведь Россия не отвела свои войска с оккупированных территорий и не убрала средства поражения, способные наносить удары по Украине.

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"Учитывая психическое состояние Путина (президента РФ Владимира Путина - ред.), я думаю, мы можем ожидать любого развития событий. Поэтому без гарантий того, что это будет иметь следствием долговременный мир, я не думаю, что военное положение может быть отменено", - говорит Вениславский.

Смотрите видео о том, когда отменят военное положение в Украине:

Не соглашение с Россией: в Раде назвали условие для отмены военного положения
Фото: скриншот

Народный депутат считает, что возможная отмена военного положения зависит от ряда факторов, в частности отвода российских войск, гарантий безопасности и результатов международных переговоров.

В то же время Федор Вениславский отметил, что сейчас невозможно спрогнозировать конкретные сроки, поскольку это зависит от хода переговоров и достигнутых договоренностей между сторонами.

"Я имею в виду Украину и РФ при участии Европы и Соединенных Штатов Америки, ведь без этого, как сегодня заявил президент, никакие договоренности украинская власть не признает", - говорит он.

Военное положение в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации с 8 февраля до 9 мая 2025 года. Соответствующие законопроекты были опубликованы на сайте Верховной Рады 5 февраля. Это уже пятнадцатое продление военного положения и мобилизации в Украине.

Народный депутат от "Слуги народа" и член комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отметил, что проведение выборов возможно только после завершения военного положения при определенных условиях.

В то же время президент Зеленский заявил, что временное приостановление военного положения для организации выборов приведет к потере боеспособности украинской армии.

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Кто такой Федор Вениславский?

Федор Владимирович Вениславский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия.

Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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