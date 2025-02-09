"Потеряем армию": Зеленский назвал главное условие проведения выборов в Украине

Россияне хотят полной дестабилизации в Украине, говорит президент.

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Владимир Зеленский оценил вероятность проведения выборов / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

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Для проведения выборов нужно приостановить военное положение

Население выступает против выборов во время войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приостановление военного положения для проведения выборов в стране приведет к потере боеспособности украинской армии.

"Что такое выборы? Сегодня я их не боюсь абсолютно. Просто что будет? Мы должны закончить военное положение или приостановить военное положение. Если мы приостановим военное положение, мы потеряем армию. И, в принципе, "русские" будут счастливы. Вопрос боеспособности, духа и так далее ты теряешь... Люди вернутся домой и будут иметь все права вернуться домой. И морально даже те, кто не будут возвращаться - все равно, это пауза. И Россия это обязательно будет использовать для контрнаступательных действий", - подчеркнул он в интервью для британского вещателя ITV News.

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Он отметил, что все хотят, чтобы закончилась война и состоялись выборы, однако население против выборов во время войны.

"Все люди против. Потому что все понимают, что произойдет. Если мы приостановим военное положение - потеряем армию. А без военных голосовать - нечестно. Они защищают нашу демократию. О какой демократии мы здесь говорим, если те, кто ее защищают не могут голосовать?", - подчеркнул он.

Он также отметил, что если будут выборы, то их невозможно будет провести за рубежом и на временно оккупированных территориях, и в РФ потом обязательно скажут о нелегитимности этих выборов.

Глава государства отметил, что России нужен "кукольный" президент, "свой человек" у власти, "как это было 30 лет подряд".

"Чего хотят "русские"? Именно этого. Полной дестабилизации в Украине. Вот и все. Поэтому я был бы очень осторожным с этим вопросом", - добавил он.

"Украина независима, она имеет суверенитет, и поэтому она выбрала вот такого президента, который есть; который защищает интересы Украины и украинцев. Я их защищаю и буду защищать, сколько бы ни находился на этой должности", - резюмировал Зеленский.

Как сообщал Главред, США хотят, чтобы Украина провела выборы после прекращения огня. В команде Трампа заговорили о проведении как и президентских, так и парламентских выборов.

Напомним, по мнению политического эксперта, председателя Комитета избирателей Украины Алексея Кошеля, выборы в Украине могут помочь в переговорах с РФ. По его словам, проведение выборов в Украине - парламентских или президентских - может быть частью переговорного пакета по перемирию или миру.

Ранее сообщалось, что необходимости проведения выборов в Украине до конца 2025 года не обсуждался с американской стороной. Однако, если администрация президента США Дональда Трампа поднимет эту тему, Украина готова к диалогу.

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