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"Потеряем армию": Зеленский назвал главное условие проведения выборов в Украине

Алексей Тесля
9 февраля 2025, 19:28
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Россияне хотят полной дестабилизации в Украине, говорит президент.
Зеленский, выборы
Владимир Зеленский оценил вероятность проведения выборов / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Важно:

  • Для проведения выборов нужно приостановить военное положение
  • Население выступает против выборов во время войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приостановление военного положения для проведения выборов в стране приведет к потере боеспособности украинской армии.

"Что такое выборы? Сегодня я их не боюсь абсолютно. Просто что будет? Мы должны закончить военное положение или приостановить военное положение. Если мы приостановим военное положение, мы потеряем армию. И, в принципе, "русские" будут счастливы. Вопрос боеспособности, духа и так далее ты теряешь... Люди вернутся домой и будут иметь все права вернуться домой. И морально даже те, кто не будут возвращаться - все равно, это пауза. И Россия это обязательно будет использовать для контрнаступательных действий", - подчеркнул он в интервью для британского вещателя ITV News.

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Он отметил, что все хотят, чтобы закончилась война и состоялись выборы, однако население против выборов во время войны.

"Все люди против. Потому что все понимают, что произойдет. Если мы приостановим военное положение - потеряем армию. А без военных голосовать - нечестно. Они защищают нашу демократию. О какой демократии мы здесь говорим, если те, кто ее защищают не могут голосовать?", - подчеркнул он.

Он также отметил, что если будут выборы, то их невозможно будет провести за рубежом и на временно оккупированных территориях, и в РФ потом обязательно скажут о нелегитимности этих выборов.

Глава государства отметил, что России нужен "кукольный" президент, "свой человек" у власти, "как это было 30 лет подряд".

"Чего хотят "русские"? Именно этого. Полной дестабилизации в Украине. Вот и все. Поэтому я был бы очень осторожным с этим вопросом", - добавил он.

"Украина независима, она имеет суверенитет, и поэтому она выбрала вот такого президента, который есть; который защищает интересы Украины и украинцев. Я их защищаю и буду защищать, сколько бы ни находился на этой должности", - резюмировал Зеленский.

Как сообщал Главред, США хотят, чтобы Украина провела выборы после прекращения огня. В команде Трампа заговорили о проведении как и президентских, так и парламентских выборов.

Напомним, по мнению политического эксперта, председателя Комитета избирателей Украины Алексея Кошеля, выборы в Украине могут помочь в переговорах с РФ. По его словам, проведение выборов в Украине - парламентских или президентских - может быть частью переговорного пакета по перемирию или миру.

Ранее сообщалось, что необходимости проведения выборов в Украине до конца 2025 года не обсуждался с американской стороной. Однако, если администрация президента США Дональда Трампа поднимет эту тему, Украина готова к диалогу.

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Мирные переговоры Украины и России

Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступках. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному разрешению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.

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