Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Аргумент для Путина": выборы в Украине могут помочь в переговорах с РФ - Кошель

Алёна Воронина
13 января 2025, 11:25
120
Проведение выборов в Украине может стать частью подготовки к переговорам с Путиным. Но сейчас заявления о возможном проведении выборов вредят нашей стране.
Выборы в Украине, Алексей Кошель
Выборы в Украине могут помочь в переговорах с РФ, отмечает Кошель/ колаж: Главред, фото: УНИАН

Основные тезисы Кошеля:

  • Выборы в Украине могут быть частью подготовки к переговорам с Путиным
  • Однако сейчас важно, чтобы украинская власть воздерживалась от заявлений о выборах
  • Такие заявления сейчас вредят Украине

По мнению политического эксперта, председателя Комитета избирателей Украины Алексея Кошеля, проведение выборов в Украине - парламентских или президентских - может быть частью переговорного пакета по перемирию или миру. Это может быть использовано, как аргумент для Путина.

Однако, по словам эксперта, сейчас украинской власти лучше воздержаться от заявлений о выборах, ведь это может навредить Украине. Об этом Кошель сказал в интервью Главреду.

Кошель отметил, что выборы в Украине могут быть частью подготовки к переговорам с Путиным. Он обратил внимание, что недаром в последние месяцы в риторике Путина и Кремля в целом актуализировалась тема нелегитимности украинской власти

"Эта тема периодически возникала, но ее раньше не воспринимали серьезно в украинском обществе, а коллективный Запад отвергал такие аргументы. Однако сейчас эта риторика снова обострилась. Я не исключаю, что в рамках переговоров проведение избирательной кампании может быть использовано как аргумент для Путина, мол, его условия учтены, и Украина провела выборы. Это может стать поводом для подписания мирных договоренностей с новой властью", - сказал Кошель.

Он отметил, что теоретически такой сценарий возможен, но форматов может быть десятки. По его словам, мы можем говорить об очередности выборов, их сочетание с переговорным процессом или другие варианты.

"Ключевая позиция сейчас такова: к выборам нужно готовиться заранее. Очевидно, нужна новая редакция закона о выборах и новая избирательная система для парламентских выборов. По действующему избирательному кодексу организовать выборы будет очень сложно, поэтому, вероятно, понадобится специальный закон разового действия", - сказал Кошель.

Эксперт подчеркнул, что также нужно адаптировать формы голосования для украинцев за рубежом. По его словам, это огромная проблема, которая требует времени. Например, механизм голосования по почте, который используют Польша или Франция, является сложным, за полтора-два месяца его внедрить невозможно из-за его сложности.

Почему заявления о выборах могут навредить Украине

В то же время эксперт подчеркнул, что украинской власти стоит воздерживаться от заявлений о выборах, ведь это может навредить Украине.

"Однако сейчас важно, чтобы украинская власть воздерживалась от заявлений о выборах. Чем больше таких заявлений, тем хуже мы себе делаем, потому что эти заявления играют против нас. Сейчас ключевая задача всего мира - посадить Путина за стол переговоров. И хотя создается впечатление, что этим занимается только администрация Байдена, это не так - каждая страна ЕС вносит свой вклад... И когда вся Европа сейчас говорит Путину о том, что готова поддерживать Украину, даже если отвернутся Соединенные Штаты, это ответ на риторику России о затяжном формате войны. Европа дает достойный ответ. В это время мы говорим о выборах. То есть мы выглядим в этом контексте как страна, которая вместо того, чтобы готовиться к длительной фазе войны, занимается подготовкой к выборам", - сказал эксперт.

Он подчеркнул, что такие заявления играют против нас. По его словам, сейчас нам, наоборот, нужно доносить сигналы в Кремль о том, что мы готовы к длительной войне: к мобилизации, к расходам, к пересмотру бюджета, к любым решениям, которые этого требуют, а не к выборам.

"Я думаю, что эти заявления о выборах, а точнее начало использования избирательных технологий, могут быть очень неоднозначно восприняты на Западе. Как, например, британский, французский или немецкий парламентарий воспримет информацию о том, что из государственного бюджета Украины выделяются миллиарды гривен на реализацию предвыборных программ? Я имею в виду тысячу гривен каждому гражданину, независимо от достатка, 900 гривен доплаты на покупку книги для 18-летних, предвыборные доплаты учителям, а также новые анонсированные программы доплат. Вместо того чтобы акцентировать внимание на подготовке к худшим сценариям, государство сосредотачивается на выборах. И этим, по сути, вредит себе", - подытожил Кошель.

Смотрите видео интервью Алексея Кошеля Главреду о вариантах проведения выборов во время войны:

Возможны ли переговоры между Украиной и РФ - последние новости

Как сообщил ранее Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в желание Путина закончить войну в Украине. Украина не против добиваться окончания войны путем диалога, но для этого нужно быть в сильной позиции.

Также ранее сообщалось, что в МИД сделали заявление и раскрыли мирный план Украины. "Мир благодаря силе" - концепция, которая должна заставить агрессора Россию прекратить войну, сказал Андрей Сибига.

Аналитики ISW отметили, что переговоры Украины и РФ не приведут к миру, и назвали главную преграду. Никакие переговоры не могут стать залогом мира с требованиями российского диктатора Владимира Путина.

Также ранее в ISW отмечали, что стали известны требования Путина на возможных переговорах по Украине. Требования Путина от декабря 2021 года "выходят за пределы Украины и направлены на откат НАТО", отметили аналитики.

Читайте также:

Кто такой Алексей Кошель

Алексей Николаевич Кошель (18 июля 1973) — общественный деятель, политический эксперт, историк, пишет Википедия.

В 1990-1995 годах учился на историческом факультете Каменец-Подольского педагогического института (Каменец-Подольский национальный университет).

Стажировки — Академии Среднего Запада (1995, США), Академия Клаузенгоф (2003, Германия).

1996-2005 гг. — руководитель пресс-службы Комитета избирателей Украины, главный редактор газеты КИУ "Точка зрения "и серии сборников аналитических материалов" новая власть", заместитель председателя правления КИУ.

2005-2006 — заведующий отделом главной аналитической службы секретариата Президента Украины.

2006-2009 — директор аналитического центра "Рада".

2005-2009 — старший преподаватель кафедры политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия".

2013-2014 — председатель правления Комитета избирателей Украины.

2014 — генеральный директор Комитета избирателей Украины.

Действующий член Центра исследования истории Подолья Института истории Украины НАНУ при Каменец-Подольском национальном университете.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине выборы в Украине Алексей Кошель мирные переговоры с Россией
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Конец войны не в пользу Киева: Блинкен прокомментировал мирные инициативы Трампа

Конец войны не в пользу Киева: Блинкен прокомментировал мирные инициативы Трампа

12:32Мир
В одной из областей Украины ввели аварийные отключения света: подробности

В одной из областей Украины ввели аварийные отключения света: подробности

11:51Украина
Большая ликвидация военных из КНДР: ВСУ отбили длительный штурм на Курщине

Большая ликвидация военных из КНДР: ВСУ отбили длительный штурм на Курщине

11:36Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Назначение знают единицы: почему в СССР массово изготавливали заборы с ромбиками

Назначение знают единицы: почему в СССР массово изготавливали заборы с ромбиками

Карта Deep State онлайн за 13 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 января: что происходит на фронте (обновляется)

Войной в Украине не ограничатся: в ВСУ раскрыли планы северокорейских солдат

Войной в Украине не ограничатся: в ВСУ раскрыли планы северокорейских солдат

Внук Пугачевой эвакуировался из-за пожара в Лос-Анджелесе

Внук Пугачевой эвакуировался из-за пожара в Лос-Анджелесе

Украину скуют морозы: в каких регионах сильно похолодает и будет снег

Украину скуют морозы: в каких регионах сильно похолодает и будет снег

Последние новости

12:32

Конец войны не в пользу Киева: Блинкен прокомментировал мирные инициативы Трампа

12:26

Военные в парламенте: эксперт озвучил прогноз на предстоящие выборы в Украине

12:13

Враг перебрасыват резервы и готовит штурм: в ВСУ назвали опасные направления

11:56

"Пусть едет в Москву": легендарная актриса публично отвергла украинский язык

11:52

Доллар достиг исторического максимума: курс валют на 13 января

Выборы в Украине могут быть частью подготовки к переговорам с Путиным - КошельВыборы в Украине могут быть частью подготовки к переговорам с Путиным - Кошель
11:51

В одной из областей Украины ввели аварийные отключения света: подробности

11:36

Большая ликвидация военных из КНДР: ВСУ отбили длительный штурм на Курщине

11:35

Путаются даже опытные водители: что означает дорожный знак "авто с крыльями"

11:32

Уже существует документ и конкретная дата: когда состоятся выборы в Украине - КошельВидео

Реклама
11:25

"Аргумент для Путина": выборы в Украине могут помочь в переговорах с РФ - КошельВидео

11:08

Китайский гороскоп на завтра 14 января: Змеям - страдания, Петухам - сомнения

10:50

Оккупанты "оголяют" фронт: армия РФ готовит Крым к обороне от ударов ВСУ - АТЕШ

10:45

Гороскоп на завтра 14 января: Тельцам - хорошие новости, Козерогам - прибыль

10:42

Зачем под ручку двери подкладывают монетку

10:34

РФ атаковала дронами Киевщину: повреждены медучреждения и жилые дома

10:29

Почему в СССР лестницы в подъездах красили только по бокам: секрет раскрыт

10:17

Армия РФ сократила количество штурмов на фронте: аналитик объяснил причину

09:51

Украину накроют снегопады и мороз до -20: синоптик назвал дату похолодания

09:30

ВСУ уничтожили штаб оккупантов возле Покровска — Forbes

09:27

5 знаков зодиака, которым везет в личной жизни

Реклама
09:11

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 13 января (обновляется)

09:10

Что означают цифры от 1 до 5 на батарее: неожиданный ответ специалиста

09:06

"Талантливая во всем": Максим Галкин восхитил новым видео дочери

08:41

ВСУ взяли в плен разведчиков: Южная Корея раскрыла последние потери КНДР

08:32

Карта Deep State онлайн за 13 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:07

"Небольшая и маргинальная": что происходит с беглецом Потапом - детали

07:55

ВСУ получили важное преимущество на фронте: в Forbes раскрыли детали

07:15

Что не так на рисунке: только супервнимательные люди найдут ошибку за 3 секунды

06:59

Россияне продвинулись возле 8 населенных пунктов Донецкой области – Deep State

06:15

"Мир в тени автократов: сможет ли Украина выстоять?"мнение

05:00

Какой сегодня праздник 13 января 2025 года: не одалживайте деньги и вещи в этот день

04:31

ВСУ заблокировали 140 тысяч оккупантов: аналитик рассказал о ситуации на Курщине

03:32

Приведет к бедам и конфликтам: почему нельзя держать ножи, вилки и ложки вместе

02:53

Даже выключенный: сколько электроэнергии на самом деле потребляет телевизор

02:32

"Крах планов и несчастные случаи": астролог назвал худшие дни в 2025 году

01:44

Сможете искупить 7 грехов: что нужно сделать 13 января - приметы

01:30

Дочь Елены Мозговой показала романтическое утро с возлюбленной

00:28

Угроза захвата Днепропетровщины: появился прогноз главного наступления РФ

12 января, воскресенье
23:50

Год без Виталия Билоножко: вдова певца показала его могилу

23:11

РФ нацелилась на четыре региона Украины: генерал раскрыл планы Путина

Реклама
22:29

Как всегда выигрывать камень, ножницы, бумага - секрет успехаВидео

22:16

Как быстро разморозить стекло на машине - трюк с пакетом работает безотказноВидео

22:16

Россиян смешали с землей вместе с техникой: ВСУ взорвали десятки целей РФ

22:09

ВСУ удерживают позиции: Зеленский назвал самое горячее направление на фронте

21:38

Потап нашелся: артист "воскрешает" концертную деятельность со старыми проектами

21:37

Прилетело по контрактникам РФ: под Мариуполем атакованы важные объекты россиян

21:33

У россиян есть дедлайн: до какой даты Путин хочет захватить Покровск

20:38

"Прибалтика должна принадлежать России": хорошо, что это прозвучаломнение

20:28

Зеленский показал допрос пленных северокорейцев и обратился к Ким Чен ЫнуВидео

20:24

Зачем опытные водители возят в салоне авто соду: ответ удивит многих

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять