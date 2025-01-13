"Аргумент для Путина": выборы в Украине могут помочь в переговорах с РФ - Кошель

Проведение выборов в Украине может стать частью подготовки к переговорам с Путиным. Но сейчас заявления о возможном проведении выборов вредят нашей стране.

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Выборы в Украине могут помочь в переговорах с РФ, отмечает Кошель/ колаж: Главред, фото: УНИАН

Основные тезисы Кошеля:

Выборы в Украине могут быть частью подготовки к переговорам с Путиным

Однако сейчас важно, чтобы украинская власть воздерживалась от заявлений о выборах

Такие заявления сейчас вредят Украине

По мнению политического эксперта, председателя Комитета избирателей Украины Алексея Кошеля, проведение выборов в Украине - парламентских или президентских - может быть частью переговорного пакета по перемирию или миру. Это может быть использовано, как аргумент для Путина.

Однако, по словам эксперта, сейчас украинской власти лучше воздержаться от заявлений о выборах, ведь это может навредить Украине. Об этом Кошель сказал в интервью Главреду.

Кошель отметил, что выборы в Украине могут быть частью подготовки к переговорам с Путиным. Он обратил внимание, что недаром в последние месяцы в риторике Путина и Кремля в целом актуализировалась тема нелегитимности украинской власти

"Эта тема периодически возникала, но ее раньше не воспринимали серьезно в украинском обществе, а коллективный Запад отвергал такие аргументы. Однако сейчас эта риторика снова обострилась. Я не исключаю, что в рамках переговоров проведение избирательной кампании может быть использовано как аргумент для Путина, мол, его условия учтены, и Украина провела выборы. Это может стать поводом для подписания мирных договоренностей с новой властью", - сказал Кошель.

Он отметил, что теоретически такой сценарий возможен, но форматов может быть десятки. По его словам, мы можем говорить об очередности выборов, их сочетание с переговорным процессом или другие варианты.

"Ключевая позиция сейчас такова: к выборам нужно готовиться заранее. Очевидно, нужна новая редакция закона о выборах и новая избирательная система для парламентских выборов. По действующему избирательному кодексу организовать выборы будет очень сложно, поэтому, вероятно, понадобится специальный закон разового действия", - сказал Кошель.

Эксперт подчеркнул, что также нужно адаптировать формы голосования для украинцев за рубежом. По его словам, это огромная проблема, которая требует времени. Например, механизм голосования по почте, который используют Польша или Франция, является сложным, за полтора-два месяца его внедрить невозможно из-за его сложности.

Почему заявления о выборах могут навредить Украине

В то же время эксперт подчеркнул, что украинской власти стоит воздерживаться от заявлений о выборах, ведь это может навредить Украине.

"Однако сейчас важно, чтобы украинская власть воздерживалась от заявлений о выборах. Чем больше таких заявлений, тем хуже мы себе делаем, потому что эти заявления играют против нас. Сейчас ключевая задача всего мира - посадить Путина за стол переговоров. И хотя создается впечатление, что этим занимается только администрация Байдена, это не так - каждая страна ЕС вносит свой вклад... И когда вся Европа сейчас говорит Путину о том, что готова поддерживать Украину, даже если отвернутся Соединенные Штаты, это ответ на риторику России о затяжном формате войны. Европа дает достойный ответ. В это время мы говорим о выборах. То есть мы выглядим в этом контексте как страна, которая вместо того, чтобы готовиться к длительной фазе войны, занимается подготовкой к выборам", - сказал эксперт.

Он подчеркнул, что такие заявления играют против нас. По его словам, сейчас нам, наоборот, нужно доносить сигналы в Кремль о том, что мы готовы к длительной войне: к мобилизации, к расходам, к пересмотру бюджета, к любым решениям, которые этого требуют, а не к выборам.

"Я думаю, что эти заявления о выборах, а точнее начало использования избирательных технологий, могут быть очень неоднозначно восприняты на Западе. Как, например, британский, французский или немецкий парламентарий воспримет информацию о том, что из государственного бюджета Украины выделяются миллиарды гривен на реализацию предвыборных программ? Я имею в виду тысячу гривен каждому гражданину, независимо от достатка, 900 гривен доплаты на покупку книги для 18-летних, предвыборные доплаты учителям, а также новые анонсированные программы доплат. Вместо того чтобы акцентировать внимание на подготовке к худшим сценариям, государство сосредотачивается на выборах. И этим, по сути, вредит себе", - подытожил Кошель.

Смотрите видео интервью Алексея Кошеля Главреду о вариантах проведения выборов во время войны:

Возможны ли переговоры между Украиной и РФ - последние новости

Как сообщил ранее Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в желание Путина закончить войну в Украине. Украина не против добиваться окончания войны путем диалога, но для этого нужно быть в сильной позиции.

Также ранее сообщалось, что в МИД сделали заявление и раскрыли мирный план Украины. "Мир благодаря силе" - концепция, которая должна заставить агрессора Россию прекратить войну, сказал Андрей Сибига.

Аналитики ISW отметили, что переговоры Украины и РФ не приведут к миру, и назвали главную преграду. Никакие переговоры не могут стать залогом мира с требованиями российского диктатора Владимира Путина.

Также ранее в ISW отмечали, что стали известны требования Путина на возможных переговорах по Украине. Требования Путина от декабря 2021 года "выходят за пределы Украины и направлены на откат НАТО", отметили аналитики.

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Кто такой Алексей Кошель Алексей Николаевич Кошель (18 июля 1973) — общественный деятель, политический эксперт, историк, пишет Википедия. В 1990-1995 годах учился на историческом факультете Каменец-Подольского педагогического института (Каменец-Подольский национальный университет). Стажировки — Академии Среднего Запада (1995, США), Академия Клаузенгоф (2003, Германия). 1996-2005 гг. — руководитель пресс-службы Комитета избирателей Украины, главный редактор газеты КИУ "Точка зрения "и серии сборников аналитических материалов" новая власть", заместитель председателя правления КИУ. 2005-2006 — заведующий отделом главной аналитической службы секретариата Президента Украины. 2006-2009 — директор аналитического центра "Рада". 2005-2009 — старший преподаватель кафедры политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия". 2013-2014 — председатель правления Комитета избирателей Украины. 2014 — генеральный директор Комитета избирателей Украины. Действующий член Центра исследования истории Подолья Института истории Украины НАНУ при Каменец-Подольском национальном университете.

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