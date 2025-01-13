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ВСУ уничтожили штаб оккупантов возле Покровска — Forbes

Анна Ярославская
13 января 2025, 09:30обновлено 13 января, 10:12
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Пока нет информации о российских потерях в Новогродовке, но они могут быть тяжелыми.
Удар ВСУ по Новогродовке
ВСУ нанесли удар по Новогродовке / Коллаж: Главред, фото: скиншот

Кратко:

  • ВСУ атаковали штаб оккупантов Новогродовке
  • Потери оккупантов могут быть тяжелыми

Силы обороны Украины нанесли удар по заброшенной высотке в Новогродовке Донецкой области, которую российская 2-я гвардейская общевойсковая армия превратила в импровизированный штаб.

Как пишет Forbes, в последнее время украинские военные систематически выслеживают сотрудников российских штабов и взрывают их в бункерах. Таким образом, ВСУ пытаются нарушить российское военное управление, чтобы замедлить наступательные усилия.

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Недавний удар снял украинский беспилотник сверху. Боеприпас глубокого поражения — ракета, бомба или крылатая ракета — поразила заброшенное здание. В результате обрушилась целая секция высотки.

"Эта операция — продолжение серии огневых поражений командных пунктов оккупационных сил на Донецком направлении", — сообщил украинский Генеральный штаб.

Другие недавние украинские удары были направлены на штаб российской 810-й морской пехотной бригады в Курской области.

Forbes отмечает, что пока нет информации о российских потерях в Новогродовке, но они могут быть тяжелыми.

Новогродовка находится на переднем крае российского наступления, ведущего к Покровску.

2-я гвардейская общевойсковая армия закрепилась в Новогродовке. Из этого населенного пункта российская армия может обстреливать Покровск практически всеми своими средствами непрямой стрельбы, включая взрывные беспилотники ближнего действия.

Покровск Инфографика
Покровск - что о нем известно / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, российские оккупационные войска продвинулись вблизи восьми населенных пунктов Донецкой области. Об этом в ночь на 13 января сообщил аналитический проект DeepState. По данным аналитиков, враг продвинулся в Часовом Яру, Торецке, Янтарном, Нововасильевке, а также возле Елизаветовки, Зеленого, Звериного и Котлино.

Тем временем впервые с момента российского широкомасштабного вторжения Силы обороны Украины могут иметь преимущество над оккупантами в использовании танков. Однако оно фиксируется не на всей линии боевого соприкосновения. Как пишет Forbes, такое танковое преимущество со стороны ВСУ достигается благодаря использованию беспилотников, которые отгоняют российские танки за километры от линии фронта, и заставляют действовать только с прикрытых замаскированных позиций в отдалении от передовой.

Бои за Покровск Донецкой области не утихают. До окрестностей города оккупантам осталось несколько километров. Армия страны-агрессора усилила обстрелы. Практически вся критическая инфраструктура в городе уничтожена.

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Что известно о Forbes

Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия.

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