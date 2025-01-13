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ВСУ получили важное преимущество на фронте: в Forbes раскрыли детали

Анна Ярославская
13 января 2025, 07:55
795
Возможное танковое преимущество ВСУ демонстрирует "обратное развитие" в широкомасштабной войне РФ против Украины.
Танк, дрон
Украина впервые с 2022 года может иметь танковое преимущество над РФ - Forbes / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 22 отдельная механизированная бригада

Вы узнаете:

  • Как ВСУ удалось добиться танкового преимущества
  • Где армии Украины не удается подавить танки РФ

Впервые с момента российского широкомасштабного вторжения Силы обороны Украины могут иметь преимущество над оккупантами в использовании танков. Однако оно фиксируется не на всей линии боевого соприкосновения. Такое танковое преимущество со стороны ВСУ достигается благодаря использованию беспилотников, которые отгоняют российские танки за километры от линии фронта, и заставляют действовать только с прикрытых замаскированных позиций в отдалении от передовой.

Как пишет аналитик издания Forbes Дэвид Акс, из-за работы украинских дронов танки российской армии по сути становятся неточными гаубицами, а не боевыми машинами для ведения штурма.

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В статье Forbes анализируются заявления одного российского блогера, которые перевел эстонский аналитик WarTranslated.

В частности, "военкор" из страны-агрессора рассказывал, что на фоне ограничений на использование танков со стороны войск РФ, украинские танки действуют на фронте "свободнее", поскольку ВСУ достигли "достаточного масштаба и разнообразия своих беспилотников", и "отточили тактику их использования". В частности, украинские танки могут подъехать прямо к линии соприкосновения, чтобы непосредственно ударить по целям противника из своих пушек и пулеметов.

Forbes пишет о том, что возможное танковое преимущество ВСУ демонстрирует "обратное развитие" в широкомасштабной войне РФ против Украины. Поскольку в начале российского полномасштабного вторжения украинские бригады "редко" били из танков прямой наводкой из-за огромного преимущества оккупантов в артиллерии и авиации.

Но "крошечные беспилотники и системы помех" меняют поле боя и склоняют танковое преимущество в сторону Украины.

Также отмечается, что российская сторона жалуется на высокую интенсивность радиоподавления своих беспилотников со стороны воинов ВСУ, что не дает возможности аналогично отгонять дронами танки подальше от передовой.

Исключением из этой новой динамики является Курская область, где войска РФ применяют дроны на оптоволокне, что делает невозможным их глушение традиционными средствами РЭБ. В этом регионе недавно фиксировалось поражение российскими дронами украинских танков.

Как писал Главред, генерал Николай Маломуж заявил, что оккупанты во время штурмов теперь гораздо меньше используют танков и бронемашин. Бронетехнику на поле боя эффективно уничтожают ВСУ.

Ранее сообщалось, что 36-я бригада морской пехоты, 47-я механизированная бригада, 82-я и 95-я десантно-штурмовые бригады ВСУ в Курской области превратили короткий отрезок шоссе в Курской области в настоящую "дорогу смерти" для оккупантов.

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Кто такой Дэвид Акс

Дэвид Акс (англ. David Axe) — американский военный корреспондент, блогер и автор графических романов.

В 2007 году Акс основал сайт "War Is Boring" как веб-комикс, а позже превратил его в новостной блог. С 2020 года Акс работает военным корреспондентом в журнале Forbes.

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