ВСУ при поддержке танков создали на Курщине "дорогу смерти" для войск РФ - Forbes

Украинские военные отплатили российским оккупантам за расстрел воинов ВСУ в Курской области.

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Оккупанты ждут первую партию северокорейских войск / Коллаж: Главред, фото: Council on Foreign Relations, 71 отдельная егерская бригада ДШВ ВСУ

Коротко:

Под удар украинских военных попала 155-я морская пехотная бригада

ВСУ уничтожили десятки единиц военной техники РФ

Россия готовит подкрепление в Курской области

36-я бригада морской пехоты, 47-я механизированная бригада, 82-я и 95-я десантно-штурмовые бригады ВСУ в Курской области превратили короткий отрезок шоссе в Курской области в настоящую "дорогу смерти" для оккупантов.

Как пишет Forbes, это произошло после того, как морпехи из 155-й бригады страны-агрессора России совершили военное преступление в Зеленом Пути - расстреляли группу из 9 операторов БпЛА ВСУ.

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Украинские военные сразу открыли "охоту" на оккупантов и начали расставлять засады. Таким образом, за несколько дней первые три бронетранспортера и 30 военнослужащих 155-й бригады морской пехоты РФ были уничтожены с помощью беспилотников, танков, ракет и мин.

Впоследствии украинские военные атаковать российских морпехов в Новоивановке, где с помощью танков М-1 и боевых машин М-2 удалось ликвидировать еще ряд оккупантов.

Также к массовому уничтожению россиян и их техники присоединились украинские морпехи, которые длинной колонной танков Т-64 и БТРов М-113 взрывали технику врага на ходу.

Таким образом через 2 недели после очередного военного преступления РФ главная дорога через Зеленый Путь превратилась в "кладбище российской тяжелой техники", стоимостью в десятки миллионов долларов. Там уничтожили не менее 17 российских бронированных грузовиков, БТРов и танков. При этом ВСУ не потеряли ни одной единицы техники.

"В качестве наказания за военные преступления, 155-я бригада морской пехоты была уничтожена высокомотивированными украинскими силами. Но к окруженной морской пехоте и другим российским войскам в Курской области поступает помощь. Ожидается, что первая партия северокорейского подкрепления прибудет в область в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

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Ситуация в Курской области - последние новости

Напомним, аналитики ISW сообщали, что украинские войска недавно продвинулись на юго-восток от Коренево в районе основного "плацдарма" Украины в Курской области.

Ранее Главред писал, что разведчики 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады успешно уничтожили штурмовую группу 155-й бригады морской пехоты РФ. Оккупанты занимались минированием дорог в Курской области.

Также ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин умышленно завышает статистику потерь ВСУ в Курской области, чтобы оправдать неспособность силами своих военных отвоевать регион.

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