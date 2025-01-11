Переговоры Украины и РФ не приведут к миру: в ISW назвали главную преграду

Никакие переговоры не могут стать залогом мира с требованиями российского диктатора Владимира Путина.

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Переговоры Украины и РФ не приведут к миру, если Путин не отступится от своих требований, считают в ISW/ коллаж Главред, фото: скрин YouTube

Кратко:

Кремль показывает, будто "готов" вести переговоры с лидерами Запада

Но переговоры не приведут к миру с такими требованиями, которые выдвигает Путин

Несмотря на "готовность" Кремля вести переговоры с лидерами Запада, никакие переговоры не могут стать залогом устойчивого мира с требованиями российского диктатора Владимира Путина. Об этом говорят аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили, что Кремль подтвердил, якобы готов вести переговоры с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом без каких-либо "предварительных условий". Но при этом в Кремле отметили, что их переговорная позиция остается неизменной. Представитель Кремля Дмитрий Песков 10 января отреагировал на заявление Трампа об организации встречи с Путиным и заявил, что Путин открыт к контактам с международными лидерами и что "никаких условий для этого не нужно".

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Однако при этом Песков повторил, что позиция Кремля по Украине, которая была "неоднократно озвучена" не изменилась. Он напомнил, что Путин определил эту позицию в июне 2024 года и повторил во время своей "Прямой линии" 19 декабря.

В ISW напомнили, что в июне 2024 года российский диктатор Путин потребовал, чтобы в Украине заменили президента Владимира Зеленского и его власть под видом "денацификации". Также глава Кремля захотел демилитаризации и передачи стране-агрессору России значительных территорий на востоке и юге Украины, включая часть еще не оккупированных территорий. Это все фактически означает полную капитуляцию Украины.

"Никакие переговоры не приведут к полноценному и устойчивому миру, пока Путин будет оставаться сторонником этих требований, несмотря на "готовность" Кремля вести переговоры с лидерами Запада", - отметили в ISW.

Возможны ли переговоры между Украиной и РФ - последние новости

Как сообщил ранее Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в желание Путина закончить войну в Украине. Украина не против добиваться окончания войны путем диалога, но для этого нужно быть в сильной позиции.

Также ранее сообщалось, что в МИД сделали заявление и раскрыли мирный план Украины. "Мир благодаря силе" - концепция, которая должна заставить агрессора Россию прекратить войну, сказал Андрей Сибига.

Также ранее в CNN отметили, что переговоры Киева и Москвы "на носу", и описали, каким может быть сценарий и когда старт. Отмечается, что США стремятся предоставить Украине как можно более сильную позицию накануне вероятных переговоров о прекращении войны.

Напомним, Трамп говорит о прямых переговорах с Путиным без Зеленского. Возможны двусторонние встречи на высшем уровне, то есть Трампа с Зеленским и Путиным отдельно.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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