IQ-тест для самых умных: найдите скрытые звезды среди снежинок за 5 секунд

Головоломки активизируют критическое мышление и улучшают работу мозга.

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Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Решение визуальных головоломок в рамках дефицита времени повышает умственную активность - основную черту высокоинтеллектуальных людей, пишет Jagranjosh.

На этом снежном пейзаже среди множества снежинок спрятано несколько звезд. Сможете найти их всего за 5 секунд?

Внимательно посмотрите на снежную сцену ниже. Среди красивых снежинок спрятано несколько звезд, но найти их не так-то просто.

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Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Только 1% любителей головоломок могут найти все звезды за 5 секунд.

Входите ли вы в эту уникальную группу? Запустите таймер, сосредоточьтесь и посмотрите на картинку!

Если вам удастся найти все звезды – поздравляем: вы обладаете исключительными навыками наблюдения, что является признаком повышенного интеллекта.

Не можете найти их? Не волнуйтесь, мы приводим решение ниже.

Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого отличное зрение. Среди множества предметов нужно попробовать найти паука.

Также можно разгадать оптическую иллюзию, где надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судьи одинаковые. И нужно найти такого судью, который отличается от других.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке множество туканов, где-то среди них спрятался пингвин. Животные очень похожи, что значительно усложняет поиск.

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