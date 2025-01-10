IQ-тест для самых умных: найдите скрытые звезды среди снежинок за 5 секунд

Решение визуальных головоломок в рамках дефицита времени повышает умственную активность - основную черту высокоинтеллектуальных людей, пишет Jagranjosh.
На этом снежном пейзаже среди множества снежинок спрятано несколько звезд. Сможете найти их всего за 5 секунд?
Внимательно посмотрите на снежную сцену ниже. Среди красивых снежинок спрятано несколько звезд, но найти их не так-то просто.
Только 1% любителей головоломок могут найти все звезды за 5 секунд.
Входите ли вы в эту уникальную группу? Запустите таймер, сосредоточьтесь и посмотрите на картинку!
Если вам удастся найти все звезды – поздравляем: вы обладаете исключительными навыками наблюдения, что является признаком повышенного интеллекта.
Не можете найти их? Не волнуйтесь, мы приводим решение ниже.
Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого отличное зрение. Среди множества предметов нужно попробовать найти паука.
Также можно разгадать оптическую иллюзию, где надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судьи одинаковые. И нужно найти такого судью, который отличается от других.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке множество туканов, где-то среди них спрятался пингвин. Животные очень похожи, что значительно усложняет поиск.
Другие ребусы:
- Головоломка для тех, у кого отличное зрение: найдите курицу среди уток за 7 секунд
- Рождественский ребус: найдите спрятавшегося эльфа за 5 секунд
- Тест на IQ с головоломкой: только 1% людей могут найти галстук-бабочку за 5 секунд
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