Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти паука

Когда нужно немного отвлечься, можно разгадывать головоломки. Оптические иллюзии бывают разными, но каждая из них позволит нам потренировать свою смекалку и зрение. На этот раз нам потребуется найти паука в комнате, где много разбросанных вещей.
Головоломка от JagranJosh непростая, но интересная. Чтобы ее разгадать, нужно будет быстро рассмотреть все предметы, которые в комнате и понять, где же паук.
На картинке – комната. В ней на полу кто-то оставил очень много разных предметов. Среди или возле этих вещей прячется паук, которого мы и ищем.
Дается всего 7 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти паука? Ловите подсказку: справа на картинке мяч, а за мячом – паук. Правильный ответ обведен красным кружком.
Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус, где надо за 5 секунд найти двух девушек. Оптическая иллюзия усложняется тем, что на картинке есть и третья девушка, но искать нужно не ее.
Также можно разгадать ребус для тех, у кого великолепное зрение. Среди множества туканов надо найти пингвина. Животные очень похожи, поэтому задачка будет не из легких.
А еще у нас есть головоломка, в которой надо за 7 секунд найти судью. Кажется, что все судьи на картинке одинаковые. Нужно отыскать особенного судью, отличающегося от всех.
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