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Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти паука

Андрей Ганчук
11 декабря 2024, 05:30
207
Попробуйте разгадать очень сложную, но веселую оптическую иллюзию – нужно будет хорошо постараться, чтобы обнаружить в комнате спрятавшегося паука.
Главное
Найдите паука за 7 секунд / JagranJosh

Когда нужно немного отвлечься, можно разгадывать головоломки. Оптические иллюзии бывают разными, но каждая из них позволит нам потренировать свою смекалку и зрение. На этот раз нам потребуется найти паука в комнате, где много разбросанных вещей.

Головоломка от JagranJosh непростая, но интересная. Чтобы ее разгадать, нужно будет быстро рассмотреть все предметы, которые в комнате и понять, где же паук.

На картинке – комната. В ней на полу кто-то оставил очень много разных предметов. Среди или возле этих вещей прячется паук, которого мы и ищем.

видео дня

Дается всего 7 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Главное
Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете паука / JagranJosh

Не удалось найти паука? Ловите подсказку: справа на картинке мяч, а за мячом – паук. Правильный ответ обведен красным кружком.

Разгадка
Если нашли паука, у вас прекрасное зрение / Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус, где надо за 5 секунд найти двух девушек. Оптическая иллюзия усложняется тем, что на картинке есть и третья девушка, но искать нужно не ее.

Также можно разгадать ребус для тех, у кого великолепное зрение. Среди множества туканов надо найти пингвина. Животные очень похожи, поэтому задачка будет не из легких.

А еще у нас есть головоломка, в которой надо за 7 секунд найти судью. Кажется, что все судьи на картинке одинаковые. Нужно отыскать особенного судью, отличающегося от всех.

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