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Проверьте свои сверхспособности: найдите 5 отличий в двух картинках за 17 сек

Виталий Кирсанов
3 января 2025, 01:01
13
Головоломки - отличный способ проверить свою внимательность и память.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки от Jagranjosh полезныы для мозга, так как улучшают внимание и память.

На картинке изображен мальчик, играющий в футбол. Хотя на первый взгляд эти два изображения выглядят одинаково, это не так. Между двумя картинками есть пять различий.

Сможете ли вы найти различия между картинками за 17 секунд?

видео дня

Ваше время начинается прямо сейчас!

Внимательно посмотрите на две картинки, и вы сможете найти разницу между ними.

Поторопитесь, время идет.

головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Вы заметили все различия? Если - да, поздравляем: у вас отличные навыки наблюдения.

Тем, кто не смог найти отличия за отведенное время, нужно больше тренироваться, чтобы улучшить скорость и точность.

А теперь ознакомьтесь с решением, представленным ниже.

головоломка
Верный ответ/ Фото: Jagranjosh

Вы можете попробовать разгадать и др оволомки. Например, ребус для тех, у кого отличное зрение. Среди множества предметов нужно попробовать найти паука.

Также можно разгадать оптическую иллюзию, где надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судьи одинаковые. И нужно найти такого судью, который отличается от других.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке множество туканов, где-то среди них спрятался пингвин. Животные очень похожи, что значительно усложняет поиск.

Другие ребусы:

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