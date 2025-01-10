"Не рассматривает": Валерий Леонтьев больше не будет развлекать россиян

Валерий Леонтьев уходит со сцены.

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Валерий Леонтьев закончил музыкальную карьеру / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Валерий Леонтьев

Кратко:

Валерий Леонтьев не принимает предложения насчет концертов

Певец больше не собирается выступать

Российский известный певец Валерий Леонтьев, который молчит о страшном террористическом нападении РФ на Украину, закончил свою карьеру.

Как рассказал концертный директор Леонтьева Борис Чигирев российским пропагандистам, певец на сцену больше не собирается.

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"Валерий закончил карьеру, да. Предложения ему поступают, но он их не рассматривает", — отметил директор молчуна.

Напомним, Валерий Леонтьев долгое время не выступал в стране-оккупанте РФ, а находился в США вместе со своей непубличной женой, но принял участие на концерте в честь юбилея предателя Украины Игоря Крутого.

Валерий Леонтьев - последние новости по теме

Отметим, ранее Главред сообщал, что Валерий Леонтьев оказался в числе тех, кто в феврале 2022 года, после начала полномасштабной войны в Украине, покинул страну-оккупанта. Он осел в Майами, США, где уже много лет живет и работает его жена, и где супруги имеют недвижимость.

А также Лайма Вайкуле в завуалированной форме раскрыла позицию своего коллеги, легендарного певца Валерия Леонтьева по поводу полномасштабной войны страны-агрессора России против Украины.

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Кто такой Валерий Леонтьев Валерий Леонтьев — советский и российский певец, композитор и актр; народный артист РФ. Многократный обладатель музыкальных премий "Звуковая дорожка", "Овация" и "Золотой граммофон". После полномасштабного вторжения России в Украину, артист выехал со своей террористической родины.

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