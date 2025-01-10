Весь год будет счастливым: что нужно сделать 11 января - приметы

Что нельзя делать 11 января. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от долгов и других проблем.

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Что нельзя делать 11 января / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день коровы и овцы ведут себя неспокойно

Какие подарки нельзя принимать в этот день

Кого нужно звать в гости 11 января

11 января церковь почитает память преподобного Феодосия Великого. Как сообщает Главред, он родился в семье христиан в Каппадокии. В раннем возрасте он решил вести отшельническую жизнь. Он переехал в Палестину, где поселился в пещере. Там ночевали волхвы, которые шли на поклон к Иисусу после его рождения.

В этой пещере Феодосий провел 30 лет. Он даже научился творить чудеса. К нему начали приходить ученики и с каждым годом их становилось все больше. Феодосий просил Господа, чтобы тот указал ему место для новой обители, так как пещера уже не могла вместить в себе всех людей.

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Он взял с собой кадило и холодные угли, ушел в пустыню и в какой-то момент кадило вспыхнуло. Феодосий понял, что это знак и основал на этом месте монастырь, в котором открыл приюты для странников и престарелых. Также он открыл больницу для монахов, путешественников и бедняков.

Что можно делать 11 января

В этот день нужно собрать всю семью за одним столом. Считается, что тогда все члены семьи будут счастливы в течение года.

В этот день нужно сводить детей в баню. Предки верили, что тогда они будут здоровы весь год.

В этот день нужно помолиться. У святого просили помощи в семейных делах.

В этот день можно звать в гости близких и родных гостей. На стол принято ставить пироги с зеленью.

Что нельзя делать 11 января

1. Нельзя 11 января брать и давать деньги в долг. Иначе тогда вы весь год проведете в долгах.

2. Нельзя 11 января кричать на детей или игнорировать их. Иначе у вас могут появиться проблемы в жизни.

3. Нельзя 11 января стричь волосы и ногти. Этот день считаются неблагоприятным для подобного.

4. Нельзя 11 января принимать подарки от посторонних людей. Предки верили, что через них на вас могут наложить порчу.

Приметы 11 января

Если в этот день на небе нет облаков, то скоро придут сильные морозы.

Если в этот день коровы и овцы ведут себя неспокойно, то придет непогода.

Если в этот день оттепель, то весна будет ранней.

Если в этот день дует северный ветер, то скоро придут морозы.

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