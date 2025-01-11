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Притянете к себе беду: что нельзя делать с деньгами 12 января

Ангелина Подвысоцкая
11 января 2025, 20:32
163
Что можно делать 12 января. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от проблем и трудностей.
приметы
Что нельзя делать 12 января / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день солнце рано взошло
  • Что нельзя делать с деньгами в этот день
  • Кого нужно приготовить 12 января

12 января церковь почитает память святой мученицы Татьяны. Как сообщает Главред, девушка родилась в знатной семье. Она с детства отличалась верой в Бога. Татьяна посвятила жизнь служению Христу и помощи нуждающимся.

Татьяна служила диаконисой в христианской общине Рима. Она помогала больным и бедным. Позже она даже начала проповедовать христианство среди римских язычников. Об этом узнали власти и Татьяна подверглась жестким гонениям.

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Девушку поймали и подвергли пыткам, пытаясь заставить отречься от веры. Однако Татьяна отказалась предана вере. Девушку казнили - обезглавили.

Что можно делать 12 января

  • В этот день нужно испечь круглый каравай, которым стоит накормить каждого члена семьи. Считается, что это принесет счастье в дом.
  • В этот день нужно помолиться. У святых просят защиты от врагов, клеветы.
  • В этот день нужно совершить добрый поступок до заката солнца. Это поможет исполнить заветное желание.
  • В этот день можно жениться. Считается, что пара, создавшая новый брак, проживет вместе долго и счастливо.

Что нельзя делать 12 января

1. Нельзя 12 января поднимать потерянные деньги на улице. Особенно нельзя делать подобное на перекрестке. Считается, что тогда эти деньги принесут неприятности и даже буду.

2. Нельзя 12 января есть соленую пищу натощак. Предки верили, что тогда начнутся проблемы со здоровьем.

3. Нельзя 12 января выяснять отношения. Даже мирные споры могут испортить отношения.

Приметы 12 января

  • Если в этот день идет снег, то лето будет непогожим.
  • Если в этот день ветер дует с юга, то будет теплое и урожайное лето.
  • Если в этот день солнце взошло рано, то скоро потеплеет.
  • Если в этот день ярко светят звезды, то февраль будет морозным, а весна ранней.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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