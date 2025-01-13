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Сможете искупить 7 грехов: что нужно сделать 13 января - приметы

Ангелина Подвысоцкая
13 января 2025, 01:44
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Что нельзя делать 13 января. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от горя в семье.
приметы
Что нельзя делать 13 января / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день кошка прячет мордочку
  • Как искупить 7 грехов в этот день
  • Кого нельзя делать с котом 13 января

13 января церковь почитает память Ермила и Стратоника Сингидонских. Как сообщает Главред, Ермил был диаконом и активно проповедовал православие. Стратоник был стражником и другом Ермила.

Однажды правительство узнало о преданности к вере Ермила. Диакона поймали, пытали, пытаясь заставить отречься от веры. Тот выдержал все издевательства и не отказался от веры.

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Все это видел Стратоник. Он не смог сдержать слез, наблюдая за тем, как его друга пытают. Слезы Стратоника заметили другие стражи. В итоге и Ермила, и Стратоника бросили в Дунай.

Что можно делать 13 января

  • В этот день нужно помолиться. У святых просили укрепления в вере, силы и мудрости, чтобы пережить невзгоды.
  • В этот день больному человеку нужно сесть на место, где чаще всего сидит кошка. Считается, что тогда человек быстро выздоровеет.
  • В этот день нужно 7 раз помочь нуждающимся. Предки верили, что тогда вы сможете искупить 7 грехов.

Что нельзя делать 13 января

1. Нельзя 13 января обижать животных, особенно кошек. Считается, что кошка может спасти от боли. Предки верили, кто обидит это животное, к тому придет горе.

2. Нельзя 13 января выходить из дома до рассвета. Предки верили, что в это время по земле бродит нечисть.

3. Нельзя 13 января ругаться и сквернословить. Иначе возникнут ссоры, которые затянутся надолго.

Приметы 13 января

  • Если в этот день кошка прячет мордочку, то скоро придет похолодание.
  • Если в этот день тепло, то лето будет жарким.
  • Если в этот день кошка сидит на подоконнике, то будет оттепель.
  • Если в этот день синицы щебечут у окон, то весна придет рано.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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