Привлечете удачу на весь год: что нужно сделать дома 14 января - приметы

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день птицы летают низко над землей
- Что нужно выпить в этот день, чтобы исцелиться от недугов
- Кого нельзя делать с волосами 14 января
14 января церковь почитает память святой Нины. Как сообщает Главред, она родилась в знатной и благочестивой семье. Её отец был родственником святого Георгия Победоносца, а мама - сестрой патриарха Иерусалимского.
Семья Нины переехала в Иерусалим, когда девочке было 12 лет. Тогда её отец стал отшельником, а мать - диаконисой при храме Гроба Господня. Воспитанием девушки занималась благочестивая старица. Её обучали Священному Писанию. Позже Нина уехала в Иверию, где рассказала людям о Спасителе.
Однажды Нина увидела видение. Ей явилась Матерь Божия и вручила крест из виноградных лоз. О девушке узнал император Диоклетиан. Он приказал преследовать Нину, в результате чего она скрылась в Иверии. К ней многие жители обращались за исцелением. Она проповедовала христианство, много молилась. Девушка обратила в христианство самого царя Мероя, по приказу которого в итоге был построен первый в Иверии храм во имя святых Апостолов.
Что можно делать 14 января
- В этот день нужно помолиться. У святой просили избавления от бед и скорбей.
- В этот день нужно навести порядок в доме. Если с раннего утра приняться за дело, то год будет удачлив во всем.
- В этот день нужно выпить молоко. Предки верили, что оно исцелит от самых тяжелых недугов.
Что нельзя делать 14 января
1. Нельзя 14 января давать деньги в долг. Иначе вы целый года можете провести в бедности.
2. Нельзя 14 января стричь волосы. Предки верили, что потом они будут плохо расти.
3. Нельзя 14 января лениться и отказывать в помощи. Это может притянуть негатив.
Приметы 14 января
- Если в этот день утром поют птицы, то придет потепление.
- Если в этот день птицы летают низко над землей, то скоро будут осадки.
- Если в этот день сильный ветер, то этим летом будет хороший урожай фруктов.
- Если в этот день закат красного цвета, то хорошо уродят пшеница и горох.
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