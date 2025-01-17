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Что категорически нельзя делать 18 января - строгие приметы и запреты

Ангелина Подвысоцкая
17 января 2025, 19:04
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Что можно делать 18 января. Приметы, которые уберегут вас болезней.
приметы
Что нельзя делать 18 января / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день птицы летают низко
  • Можно ли заниматься тяжелым трудом в этот день
  • Что нужно сделать 18 января

18 января церковь почитает память святых Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских. Как сообщает Главред, Афанасий был архиепископом и активно боролся с арианской ересью, которая отрицала божественность Иисуса Христа. Он также выступал за истинное понимание Троицы.

Афанасий участвовал в Никейском соборе 325 года. Позже Афанасий стал Александрийским архиепископом. Однако он подвергся преследованиям со стороны ариан и императоров. Его изгоняли и препятствовали в служении. Но он всегда оставался предан вере до самой смерти.

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Кирилл был преемником святого Афанасия. Он также боролся против ересей. Кирилл активно участвовал и был влиятельным членом Вселенского собора в Эфесе. Он также стал автором многих богословских трудов. Он делал все, чтобы сохранить единство Церкви.

Что можно делать 18 января

  • В этот день нужно остаться дома, если на улице сильный мороз. Так делали, чтобы уберечь себя от болезней.
  • В этот день нужно обратить внимание на сон. Предки верили, что если их никому не рассказывать, то они точно сбудутся.

Что нельзя делать 18 января

1. Нельзя 18 января заниматься тяжелым физическим трудом. Лучше уделить время семье и молитве.

2. Нельзя 18 января спорить и ссориться. Иначе эта ссора затянется на целый год.

3. Нельзя 18 января устраивать свадьбу. Этот запрет продлится аж до Пасхи.

Приметы 18 января

  • Если в этот день безоблачное небо, то весна придет рано.
  • Если в этот день оттепель, то лето будет дождливым.
  • Если в этот день метет метель, то зима задержится.
  • Если в этот день птицы летают низко, то будет ненастье.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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