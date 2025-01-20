Начнется трудный период в жизни: что нельзя делать 21 января - приметы

Что можно делать 21 января. Строгие приметы и запреты, которые помогут укрепить отношения.

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Что нельзя делать 21 января / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день снежит

Чем нельзя заниматься в этот день

Что нужно сделать семейной паре 21 января

21 января церковь почитает память святого исповедника Максима. Как сообщает Главред, он родился в семье аристократов в средине VII века в Константинополе. Максим изучал христианские и языческие науки. Он с юных дет отличался разумом и верой.

Максим сперва служил в Константинополе. Благодаря своему интеллекту и духовности он получил уважение среди других священнослужителей. Он решил посвятить жизнь богословию даже несмотря на то, что занимал высокий пост, работая секретарем у императора.

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Максим боролся с ересью, которая утверждала, что в Христе нет ничего божественного. За борьбу против монофелитства его приговорили к смертной казни. Его подвергли жестким пыткам, отрезали язык, потом правую руку. Власти хотели, чтобы Максим не мог проповедовать. Но даже после этого он смог говорить и писать.

Что можно делать 21 января

В этот день супружеской паре нужно провести особый ритуал. Им необходимо взяться за руки и подойти к дереву, встряхивая снег и проговаривая: "Что Бог соединил, то человеку разъединить не под силу". Предки верили, что такой ритуал укрепит отношения.

В этот день нужно провести время с родными. Это поможет обрести семейное счастье.

Что нельзя делать 21 января

1. Нельзя 21 января ссориться и ругаться. Считается, что если нарушить запрет, то в семейной жизни будет много проблем.

2. Нельзя 21 января заниматься творчеством и подобными проектами. День считается неблагоприятным для подобного.

3. Нельзя 21 января отказывать в помощи и насмехаться над чужими проблемами. Иначе вы сами окажитесь в беде.

4. Нельзя 21 января мстить и обижать других. Предки верили, что тогда с вами могут обойтись жестоко.

Приметы 21 января

Если в этот день птицы летают низко, то придет непогода.

Если в этот день снежит, то таким же будет и февраль.

Если в этот день дует южный ветер, то лето будет грозовым.

Если в этот день солнечно, то весна будет теплой.

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