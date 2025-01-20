Начнется трудный период в жизни: что нельзя делать 21 января - приметы

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день снежит
- Чем нельзя заниматься в этот день
- Что нужно сделать семейной паре 21 января
21 января церковь почитает память святого исповедника Максима. Как сообщает Главред, он родился в семье аристократов в средине VII века в Константинополе. Максим изучал христианские и языческие науки. Он с юных дет отличался разумом и верой.
Максим сперва служил в Константинополе. Благодаря своему интеллекту и духовности он получил уважение среди других священнослужителей. Он решил посвятить жизнь богословию даже несмотря на то, что занимал высокий пост, работая секретарем у императора.
Максим боролся с ересью, которая утверждала, что в Христе нет ничего божественного. За борьбу против монофелитства его приговорили к смертной казни. Его подвергли жестким пыткам, отрезали язык, потом правую руку. Власти хотели, чтобы Максим не мог проповедовать. Но даже после этого он смог говорить и писать.
Что можно делать 21 января
- В этот день супружеской паре нужно провести особый ритуал. Им необходимо взяться за руки и подойти к дереву, встряхивая снег и проговаривая: "Что Бог соединил, то человеку разъединить не под силу". Предки верили, что такой ритуал укрепит отношения.
- В этот день нужно провести время с родными. Это поможет обрести семейное счастье.
Что нельзя делать 21 января
1. Нельзя 21 января ссориться и ругаться. Считается, что если нарушить запрет, то в семейной жизни будет много проблем.
2. Нельзя 21 января заниматься творчеством и подобными проектами. День считается неблагоприятным для подобного.
3. Нельзя 21 января отказывать в помощи и насмехаться над чужими проблемами. Иначе вы сами окажитесь в беде.
4. Нельзя 21 января мстить и обижать других. Предки верили, что тогда с вами могут обойтись жестоко.
Приметы 21 января
- Если в этот день птицы летают низко, то придет непогода.
- Если в этот день снежит, то таким же будет и февраль.
- Если в этот день дует южный ветер, то лето будет грозовым.
- Если в этот день солнечно, то весна будет теплой.
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