Уйдет счастье и достаток: что нельзя выносить из дома 22 января - приметы

Что можно делать 22 января. Строгие приметы и запреты, которые помогут укрепить здоровье.

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Что нельзя делать 22 января / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день потеют окна

Чем нельзя выносить из дома в этот день

Что нужно сделать 22 января

22 января церковь почитает память святого апостола Тимофея. Как сообщает Главред, его мама была еврейкой, а отец - язычником. Вере его учили мама Евника и бабушка Лоида. Их воспитание повлияло на жизнь Тимофея.

Однажды он увидел апостола Павла, когда тот проходил через Листру во время второго миссионерского путешествия. Павел увидел христианскую верность парня и пригласил его присоединиться к служению. Тимофей стал помощником апостола и был рядом в его путешествиях. Тимофей также проповедовал Евангелие.

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Власти были недовольны проповедями Тимофея и приговорили его к мученической смерти. По одной из версий его избили камнями.

Что можно делать 22 января

В этот день стоит помолиться. У святого просят здоровья, сил и укрепления в вере.

В этот день нужно начать подготовку к первым весенним огородным работам. Стоит проверить остатки зерна.

Что нельзя делать 22 января

1. Нельзя 22 января в темное время суток выносить мусор из дома. Предки верили, что тогда вместе с мусором вы выбросите счастье и достаток.

2. Нельзя 22 января отправляться в дальний путь. Считается, что путешествие будет неудачным.

Приметы 22 января

Если в этот день потеют ставни, то скоро придет потепление.

Если в этот день метет метель, то она продолжится целую неделю.

Если в этот день снежит, то будет богатый урожай зерновых.

Если в этот день на окнах появились узоры от мороза, то холод продержится долго.

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