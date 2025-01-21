Уйдет счастье и достаток: что нельзя выносить из дома 22 января - приметы

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день потеют окна
- Чем нельзя выносить из дома в этот день
- Что нужно сделать 22 января
22 января церковь почитает память святого апостола Тимофея. Как сообщает Главред, его мама была еврейкой, а отец - язычником. Вере его учили мама Евника и бабушка Лоида. Их воспитание повлияло на жизнь Тимофея.
Однажды он увидел апостола Павла, когда тот проходил через Листру во время второго миссионерского путешествия. Павел увидел христианскую верность парня и пригласил его присоединиться к служению. Тимофей стал помощником апостола и был рядом в его путешествиях. Тимофей также проповедовал Евангелие.
Власти были недовольны проповедями Тимофея и приговорили его к мученической смерти. По одной из версий его избили камнями.
Что можно делать 22 января
- В этот день стоит помолиться. У святого просят здоровья, сил и укрепления в вере.
- В этот день нужно начать подготовку к первым весенним огородным работам. Стоит проверить остатки зерна.
Что нельзя делать 22 января
1. Нельзя 22 января в темное время суток выносить мусор из дома. Предки верили, что тогда вместе с мусором вы выбросите счастье и достаток.
2. Нельзя 22 января отправляться в дальний путь. Считается, что путешествие будет неудачным.
Приметы 22 января
- Если в этот день потеют ставни, то скоро придет потепление.
- Если в этот день метет метель, то она продолжится целую неделю.
- Если в этот день снежит, то будет богатый урожай зерновых.
- Если в этот день на окнах появились узоры от мороза, то холод продержится долго.
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