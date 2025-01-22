В семью придет беда: куда нельзя смотреть 23 января - приметы

Что можно делать 23 января. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от потери благополучия.

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Что нельзя делать 23 января / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день белки сидят на деревьях

На что нельзя смотреть в этот день

Что нужно приготовить 23 января

23 января церковь почитает память святого священномученика Климента. Как сообщает Главред, он был одним из первых священников в Риме после апостольских времен. Изначально он был диаконом, а позже стал Папой Римским. В те времена христиане подвергались гонениям со стороны императора Траяна.

Климент активно проповедовал христианство и распространял веру на территории Римской империи. Он поддерживал епископов и священников, помогал бедным и нуждающимся.

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В итоге Климент пострадал за веру. Его арестовали и отправили на каторгу в Крым, где убили по приказу правителя.

Что можно делать 23 января

В этот день нужно приготовить пирог с куриным мясом. Предки верили, что это принесет в семью благополучие.

В этот день нужно сделать любое доброе дело. Считается, что тогда это вернется к вам сторицей.

Что нельзя делать 23 января

1. Нельзя 23 января смотреть на падающую звезду. Предки верили, что это принесет в семью беду.

2. Нельзя 23 января выносить мусор после заката. Считается, что тогда вы вынесете из дома благополучие.

3. Нельзя 23 января проводить в одиночестве. Иначе одиноким будет весь год.

Приметы 23 января

Если в этот день потепление, то лето будет жарким.

Если в этот день на деревьях видно много белок, то скоро потеплеет.

Если в этот день солнечно, то весна будет ранней.

Если в этот день выпало много снега, то лето будет дождливым.

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