В семью придет беда: куда нельзя смотреть 23 января - приметы

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день белки сидят на деревьях
- На что нельзя смотреть в этот день
- Что нужно приготовить 23 января
23 января церковь почитает память святого священномученика Климента. Как сообщает Главред, он был одним из первых священников в Риме после апостольских времен. Изначально он был диаконом, а позже стал Папой Римским. В те времена христиане подвергались гонениям со стороны императора Траяна.
Климент активно проповедовал христианство и распространял веру на территории Римской империи. Он поддерживал епископов и священников, помогал бедным и нуждающимся.
В итоге Климент пострадал за веру. Его арестовали и отправили на каторгу в Крым, где убили по приказу правителя.
Что можно делать 23 января
- В этот день нужно приготовить пирог с куриным мясом. Предки верили, что это принесет в семью благополучие.
- В этот день нужно сделать любое доброе дело. Считается, что тогда это вернется к вам сторицей.
Что нельзя делать 23 января
1. Нельзя 23 января смотреть на падающую звезду. Предки верили, что это принесет в семью беду.
2. Нельзя 23 января выносить мусор после заката. Считается, что тогда вы вынесете из дома благополучие.
3. Нельзя 23 января проводить в одиночестве. Иначе одиноким будет весь год.
Приметы 23 января
- Если в этот день потепление, то лето будет жарким.
- Если в этот день на деревьях видно много белок, то скоро потеплеет.
- Если в этот день солнечно, то весна будет ранней.
- Если в этот день выпало много снега, то лето будет дождливым.
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