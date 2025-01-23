Несколько месяцев будете в долгах: что нельзя резать 24 января - приметы

Что можно делать 24 января. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от потери благополучия.

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Что нельзя делать 24 января / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день потеплело

Что нельзя обрезать в этот день

Что нужно сделать 24 января

24 января церковь почитает память святого преподобной Ксении Римлянки. Как сообщает Главред, она была замужней женщиной и была родом из знатной богатой семьи. После смерти мужа Ксения отказалась от земных благ и отдала свое имущество бедным.

Женщина посвятила себя молитве и служению Богу. Она даже поселилась в монастыре, приняв монашество. Ксения стала образцом смирения и молитвы, вдохновляя других.

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Люди шли к ней в поисках исцеления. Женщина даже славилась как чудотворец. Она помогала больным и бездомным. После многих лет труда Ксения умерла своей смертью.

Что можно делать 24 января

В этот день нужно обойти каморы и погреба. Предки проверяли, сколько осталось зерна и корма.

В этот день нужно сделать доброе дело. Считается, что добро вернется к вам в двойном размере.

Что нельзя делать 24 января

1. Нельзя 24 января ходить с грязной головой или телом. Считается, что это может притянуть болезни.

2. Нельзя 24 января стричь ногти. Предки верили, что тогда несколько следующих месяцев будете ходить в долгах.

3. Нельзя 24 января покупать дорогие и ненужные вещи. Иначе благополучие отвернется от вас.

Приметы 24 января

Если в этот день животные не хотят выходить на улицу, то скоро ударит сильный мороз.

Если в этот день ясная погода, то весна будет ранней.

Если в этот день безветрено, то вторая половина июля будет сухой и жаркой.

Если в этот день началось потепление, то оно будет кратковременным.

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