Несколько месяцев будете в долгах: что нельзя резать 24 января - приметы

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день потеплело
- Что нельзя обрезать в этот день
- Что нужно сделать 24 января
24 января церковь почитает память святого преподобной Ксении Римлянки. Как сообщает Главред, она была замужней женщиной и была родом из знатной богатой семьи. После смерти мужа Ксения отказалась от земных благ и отдала свое имущество бедным.
Женщина посвятила себя молитве и служению Богу. Она даже поселилась в монастыре, приняв монашество. Ксения стала образцом смирения и молитвы, вдохновляя других.
Люди шли к ней в поисках исцеления. Женщина даже славилась как чудотворец. Она помогала больным и бездомным. После многих лет труда Ксения умерла своей смертью.
Что можно делать 24 января
- В этот день нужно обойти каморы и погреба. Предки проверяли, сколько осталось зерна и корма.
- В этот день нужно сделать доброе дело. Считается, что добро вернется к вам в двойном размере.
Что нельзя делать 24 января
1. Нельзя 24 января ходить с грязной головой или телом. Считается, что это может притянуть болезни.
2. Нельзя 24 января стричь ногти. Предки верили, что тогда несколько следующих месяцев будете ходить в долгах.
3. Нельзя 24 января покупать дорогие и ненужные вещи. Иначе благополучие отвернется от вас.
Приметы 24 января
- Если в этот день животные не хотят выходить на улицу, то скоро ударит сильный мороз.
- Если в этот день ясная погода, то весна будет ранней.
- Если в этот день безветрено, то вторая половина июля будет сухой и жаркой.
- Если в этот день началось потепление, то оно будет кратковременным.
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