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Притянете к себе негатив: что нельзя делать 25 января - приметы

Ангелина Подвысоцкая
25 января 2025, 01:50
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Что можно делать 25 января. Приметы и запреты, которые уберегут от потери удачи.
приметы
Что нельзя делать 25 января / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день снегопад
  • Что нельзя рассказывать в этот день
  • Что нужно тайно сделать 25 января

25 января церковь почитает память святителя Григория Богослова. Как сообщает Главред, он воспитывался в христианской знатной семье. Григорий учился в Афинах, где познакомил будущего святителя Василия Великого и несколько лет жил в его обители.

В Каппадокии Григорий принял сан священника. После смерти родителей он сильно заболел и все думали, что он не сможет выздороветь. Священник все же выжил и уединился в своих молитвах. Вскоре умер Василий Великий. Григорий отправился в Константинополь, где помогал христианам отстоять их религию.

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Последние годы жизни святитель много писал. Он создал 243 послания, 507 духовных стихотворений и 45 проповедей.

Что можно делать 25 января

  • В этот день нужно помолиться. У святого просят укрепить здоровье и дух.
  • В этот день нужно тайно сделать благое дело. Считается, что тогда все сделанное вернется вам в большом объеме.
  • В этот день нужно хорошенько поработать. Предки верили, что финансовое благополучие придет к тому, кто привык работать.

Что нельзя делать 25 января

1. Нельзя 25 января хвастаться своими заслугами и добрыми делами. Иначе от вас может отвернуться удача.

2. Нельзя 25 января делиться планами на будущее. Считается, что тогда они не сбудутся.

3. Нельзя 25 января желать плохого другим. Иначе вы притянете негатив к себе.

Приметы 25 января

  • Если в этот день почернела дуброва, то скоро будет вьюга или потепление.
  • Если в этот день снегопад, то весна будет ранней.
  • Если в этот день поют синицы, то скоро придут морозы.
  • Если в этот день громко кричат воробьи, то будет оттепель.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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