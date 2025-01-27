В жизнь придут тяжелые испытания: что нельзя делать 27 января - приметы

Что можно делать 27 января. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от беды и проблем со здоровьем.

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Что нельзя делать 27 января / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день на окнах появился конденсат

Что нельзя мыть в этот день

Что нужно сделать 27 января

27 января церковь отмечает день перенесения мощей святого Иоанна Златоустого. Как сообщает Главред, он славился своими проповедями и мудростью. Иоанн получил прозвище Златоустый благодаря своей выдающейся риторике. Он был автором многих произведений, среди которых и Священное Писание.

В 438 году состоялся перенос мощей Иоанна по приказу императора Феодосия ІІ. Его останки через 30 лет после смерти перевезли с места захоронения в Команах в Константинополь.

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Что можно делать 27 января

В этот день нужно помолиться. О святого просили помочь избавиться от зубной боли и о лучшем обучении.

В этот день нужно приготовить "поминальный" ужин и вспомнить всех покойных родственников. Потом часть угощения нужно отнести на кладбище.

Что нельзя делать 27 января

1. Нельзя 27 января кричать на домашних животных. Считается, что тогда в жизнь придут тяжелые испытания.

2. Нельзя 27 января принимать подарки от незнакомцев. Предки верили, что за них нужно дать символическую плату, чтобы избежать беды.

3. Нельзя 27 января мыть голову. Предки верили, что тогда будут проблемы со здоровьем.

Приметы 27 января

Если в этот день солнечно, но морозно, то весна будет холодной.

Если в этот день на окнах появился конденсат, то будет потепление.

Если в этот день облака плывут против ветра, то скоро начнется снегопад.

Если в этот день на иглах елей появился иней, то будет большой урожай зерновых.

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