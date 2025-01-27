В дом придет счастье и радость: что нужно сделать 28 января - приметы

Что нельзя делать 28 января. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от проблем со здоровьем.

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Что нельзя делать 28 января / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день поют птицы

Можно ли убирать в этот день

Что нужно оставить на столе 28 января

28 января церковь почитает память святого преподобного Ефрема Сирина. Как сообщает Главред, он родился в городе, который был частью Сирии. Ефрем вырос в христианской среде, получил религиозное воспитание и в раннем возрасте присоединился к монашеской жизни. Он посвятил себя молитве.

Ефрем защищал христиан и христианскую веру. Он отстаивал праведность, противостоял еретическому учению арианства, которое отрицало божественность Христа. Он обучал и духовно вел людей, которые активно занимались миссионерской деятельностью.

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Ефрем оставил после себя многочисленные гимны и каноны. Поэзия стала мощным инструментом для обучения и просветления верующих. В старости он отправился в Палестину, где провел последние годы своей жизни в молитвенном созерцании.

Что можно делать 28 января

В этот день нужно оставить на столе угощение для домового. Предки верили, что это задобрит защитника дома и принесет счастье и радость.

В этот день нужно помолиться. У святых стоит попросить защиты и здоровья.

Что нельзя делать 28 января

1. Нельзя 28 января заниматься уборкой. Считается, что можно "вымести" счастье.

2. Нельзя 28 января отпускать гостей домой без подарка. Предки верили, что это принесет благополучие.

3. Нельзя 28 января завидовать и лениться. Иначе у вас могут начаться проблемы со здоровьем.

Приметы 28 января

Если в этот день слышно пение птиц, то будет сильное потепление.

Если в этот день ветреная погода, то лето будет дождливым.

Если в этот день птицы летают низко, то будет сильное похолодание.

Если в этот день потемнело небо, то скоро придет потепление.

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