Начнутся проблемы со здоровьем: что нельзя брать в руки 29 января

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день рано запели петухи
- Что нельзя брать в руки в этот день
- Куда можно отправляться 29 января
29 января церковь отмечает день перенесения мощей священномученника Игнатия Богоносца. Как сообщает Главред, он был епископом Антиохийским и учеником апостола Иоанна Богослова. Игнатий отличался глубокой верой и мужеством даже во время преследований христиан.
Он активно проповедовал христианство, за что подвергся преследованиям и аресту. Его пытали, в итоге казнили. Игнатия бросили ко львам в Колизее. Его останки похоронили в Риме, после чего перенесли в Константинополь по просьбе императора Юстиниана I.
Что можно делать 28 января
- В этот день нужно осмотреть амбары и подсчитать, сколько запасов у вас осталось.
- В этот день можно идти на рыбалку. Этот день считается благоприятным для подобного. Рыба будет хорошо клевать.
- В этот день нужно сидеть дома после заката. Предки верили, что в этот день на землю выходят ведьмы.
Что нельзя делать 29 января
1. Нельзя 29 января ругать мужа. Считается, что тогда ссора затянется надолго и притянет серьезные проблемы в семью.
2. Нельзя 29 января поднимать что-то с земли. Иначе у вас могут начаться проблемы со здоровьем.
3. Нельзя 29 января негативно думать. Предки верили, что тогда в жизнь придет только негатив.
Приметы 29 января
- Если в этот день ветрено, то год будет дождливым.
- Если в этот день метель, то лето будет жарким.
- Если в этот день шумит лес, то скоро начнется оттепель.
- Если в этот день петухи рано начали петь, то будет потепление.
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