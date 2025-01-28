Начнутся проблемы со здоровьем: что нельзя брать в руки 29 января

Что можно делать 29 января. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от негатива.

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Что нельзя делать 29 января / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день рано запели петухи

Что нельзя брать в руки в этот день

Куда можно отправляться 29 января

29 января церковь отмечает день перенесения мощей священномученника Игнатия Богоносца. Как сообщает Главред, он был епископом Антиохийским и учеником апостола Иоанна Богослова. Игнатий отличался глубокой верой и мужеством даже во время преследований христиан.

Он активно проповедовал христианство, за что подвергся преследованиям и аресту. Его пытали, в итоге казнили. Игнатия бросили ко львам в Колизее. Его останки похоронили в Риме, после чего перенесли в Константинополь по просьбе императора Юстиниана I.

видео дня

Что можно делать 28 января

В этот день нужно осмотреть амбары и подсчитать, сколько запасов у вас осталось.

В этот день можно идти на рыбалку. Этот день считается благоприятным для подобного. Рыба будет хорошо клевать.

В этот день нужно сидеть дома после заката. Предки верили, что в этот день на землю выходят ведьмы.

Что нельзя делать 29 января

1. Нельзя 29 января ругать мужа. Считается, что тогда ссора затянется надолго и притянет серьезные проблемы в семью.

2. Нельзя 29 января поднимать что-то с земли. Иначе у вас могут начаться проблемы со здоровьем.

3. Нельзя 29 января негативно думать. Предки верили, что тогда в жизнь придет только негатив.

Приметы 29 января

Если в этот день ветрено, то год будет дождливым.

Если в этот день метель, то лето будет жарким.

Если в этот день шумит лес, то скоро начнется оттепель.

Если в этот день петухи рано начали петь, то будет потепление.

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