Где 7 отличий между собаками: чтобы найти их за 16 секунд, нужно быть гением

На двух картинках изображена собака Скуби-Ду. Но на самом деле он неодинаковый на этих рисунках - кое-что у этих собачек отличается.

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Надо найти 7 отличий за 16 секунд/ коллаж: Главред, фото: jagranjosh, depositphotos.com/ua

Головоломки на поиск отличий между картинками заставляют всех, кто их проходит, отыскивать очень тонкие и хорошо спрятанные отличительные детали между рисунками, которые на первый взгляд кажутся абсолютно идентичными.

Такие загадки являются отличным способом проверить свою внимательность и наблюдательность, ведь только от взгляда очень внимательных людей не сможет спрятаться правильный ответ.

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В следующей загадке нужно отыскать семь различий между собаками Скуби-Ду. Этот песик, который является героем известных мультфильмов, на самом деле неодинаковый на двух изображениях, отмечает jagranjosh.

Если внимательнее присмотреться, то становится понятно, что ряд отличительных черт пытается спрятаться от нашего взгляда. Но внимательных и целеустремленных людей невозможно обвести вокруг пальца - мы уверены, что вам удастся заметить, где именно спрятаны отличительные детали.

Однако во время разгадывания загадки придется спешить, ведь на задание дается очень мало времени - всего 16 секунд. Непросто будет справиться настолько быстро - придется очень хорошо постараться.

Надо найти 7 отличий за 16 секунд/ jagranjosh

Попробуйте не отвлекаться, максимально сосредоточиться на задании и отыскать все отличия настолько быстро, как вам только удастся.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Непросто будет найти все отличия/ jagranjosh

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти ошибку за 11 секунд. На картинке мы видим девушку, которая моет посуду. Казалось бы, ничего необычного. Но что-то на картинке не так.

Также ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо за 22 секунды угадать, где 3 отличия между картинками с девушкой и львом. Выявить несколько различий между двумя рисунками может быть сложнее, чем кажется на первый взгляд.

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Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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