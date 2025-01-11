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Способен ли Трамп закончить войну в Украине: экс-посол объяснил важный нюанс

Анна Ярославская
11 января 2025, 03:34
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Украине необходимо не просто прекращение войны, а прекращение войны на приемлемых условиях.
Олег Шамшур, Владимир Путин, Дональд Трамп,
Олег Шамшур оценил шансы Трампа закончить войну в Украине / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, соцсети

Кратко:

  • Реализация "плана мира" Путина грозит Украине новой войной
  • Киеву нужны приемлемые условия мира

Бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур оценил, есть ли у новоизбранного президента США политическая воля закончить войну России против Украины.

По его словам, 70% украинцев уверены, "что придет Трамп и наведет порядок". Однако, стоит помнить, что необходимо не просто прекращение войны, а прекращение войны на приемлемых для Украины условиях.

"Если будет реализован план Путина для Украины, хотя бы частично, это будет означать, что через некоторое время он ударит снова, и война, как в свое время писал Энгельс о прусско-французской войне, превратится в постоянную европейскую институцию", - сказал экс-дипломат в интервью Главреду.

Он добавил, что партнерам Украины стоит помнить, что сейчас на кону не только безопасность Европы, а вопрос сохранения того образа жизни, к которому привыкли европейцы.

"Без глубокого военного поражения России это будет абсолютно невозможно", - резюмировал Шамшур.

Смотрите видео -Интервью Олега Шамшура Главреду о заявлениях Трампа по Украине:

Планы Трампа по завершению войны - что известно

Как сообщал Главред, избранный президент США Дональд Трамп заявил о подготовке встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Конкретную дату проведения переговоров он не уточнил.

Ранее стало известно, что у Трампа хотят найти решение для завершения войны за 100 дней. Отмечается, что американские чиновники будут создавать "необходимые условия", чтобы Трамп поговорил как с Путиным, так и с Зеленским.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми считает, что мирный план Дональда Трампа может заработать через несколько недель после инаугурации. Переговорный процесс между Россией и Украиной может начаться ближе к Пасхе.

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Кто такой Олег Шамшур?

Олег Шамшур – украинский дипломат. В период с 2005 по 2010 год был послом Украины в США и Антигуа и Барбуде. С 2014 по 2020 год – посол Украины во Франции.

В разные годы работал в Представительстве правительства Украины при отделении ООН в Женеве, посольстве Украины в странах Бенилюкса, и был заместителем министра иностранных дел, пишет Википедия.

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