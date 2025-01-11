Способен ли Трамп закончить войну в Украине: экс-посол объяснил важный нюанс

Кратко:
- Реализация "плана мира" Путина грозит Украине новой войной
- Киеву нужны приемлемые условия мира
Бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур оценил, есть ли у новоизбранного президента США политическая воля закончить войну России против Украины.
По его словам, 70% украинцев уверены, "что придет Трамп и наведет порядок". Однако, стоит помнить, что необходимо не просто прекращение войны, а прекращение войны на приемлемых для Украины условиях.
"Если будет реализован план Путина для Украины, хотя бы частично, это будет означать, что через некоторое время он ударит снова, и война, как в свое время писал Энгельс о прусско-французской войне, превратится в постоянную европейскую институцию", - сказал экс-дипломат в интервью Главреду.
Он добавил, что партнерам Украины стоит помнить, что сейчас на кону не только безопасность Европы, а вопрос сохранения того образа жизни, к которому привыкли европейцы.
"Без глубокого военного поражения России это будет абсолютно невозможно", - резюмировал Шамшур.
Смотрите видео -Интервью Олега Шамшура Главреду о заявлениях Трампа по Украине:
Планы Трампа по завершению войны - что известно
Как сообщал Главред, избранный президент США Дональд Трамп заявил о подготовке встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Конкретную дату проведения переговоров он не уточнил.
Ранее стало известно, что у Трампа хотят найти решение для завершения войны за 100 дней. Отмечается, что американские чиновники будут создавать "необходимые условия", чтобы Трамп поговорил как с Путиным, так и с Зеленским.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми считает, что мирный план Дональда Трампа может заработать через несколько недель после инаугурации. Переговорный процесс между Россией и Украиной может начаться ближе к Пасхе.
Другие новости:
- Линия фронта вряд ли изменится: Блинкен сказал, как обеспечить мир в Украине
- Без шансов для РФ: что заставит Путина подписать мир - Зеленский раскрыл рецепт
- Путину нашептывают масштабировать войну: почему генералы РФ против мира - ISW
Кто такой Олег Шамшур?
Олег Шамшур – украинский дипломат. В период с 2005 по 2010 год был послом Украины в США и Антигуа и Барбуде. С 2014 по 2020 год – посол Украины во Франции.
В разные годы работал в Представительстве правительства Украины при отделении ООН в Женеве, посольстве Украины в странах Бенилюкса, и был заместителем министра иностранных дел, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред