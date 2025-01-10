"Новый скандал": Налчаджиоглу рассказал о своей ориентации на отдыхе с другом

Мурат Налчаджиоглу сейчас находится в отпуске.

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Мурат Налчаджиоглу "ищет себя" в Таиланде / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Мурат Налчаджиоглу

Вы узнаете:

Мурат Налчаджиоглу отправился отдыхать

Бизнесмен проводит время в компании друга

Украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу показал, как проводит время в Таиланде.

На своей странице в соцсетях бывший муж предательницы Украины Ани Лорак опубликовал снимок, на котором показался вместе с другом.

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Одна подписчица спросила у бизнесмена о его ориентации, что очень рассмешило Мурата.

"Ха-ха, забавный комментарий. Новый скандал. Быть самим – это самое сильное, что может быть. Быть одиноким и быть счастливым одновременно", - ответил Начаджиоглу.

Мурат Налчаджиоглу с другом в Таиланде / фото: скрин instagram.com, Мурат Налчаджиоглу

Мурат Налчаджиоглу - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, теперь уже бывшая пассия Мурата Налчаджиоглу Анастасия Фокси заявила, что ей не были интересны никакие контакты с его дочерью Софией.

А также в честь особенного семейного праздника бывший муж Ани Лорак поделился редким фото матери. Ей исполнилось 82 года.

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Кто такой Мурат Налчаджиоглу? Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

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