"Новый скандал": Налчаджиоглу рассказал о своей ориентации на отдыхе с другом

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- Мурат Налчаджиоглу отправился отдыхать
- Бизнесмен проводит время в компании друга
Украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу показал, как проводит время в Таиланде.
На своей странице в соцсетях бывший муж предательницы Украины Ани Лорак опубликовал снимок, на котором показался вместе с другом.
Одна подписчица спросила у бизнесмена о его ориентации, что очень рассмешило Мурата.
"Ха-ха, забавный комментарий. Новый скандал. Быть самим – это самое сильное, что может быть. Быть одиноким и быть счастливым одновременно", - ответил Начаджиоглу.
Мурат Налчаджиоглу - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, теперь уже бывшая пассия Мурата Налчаджиоглу Анастасия Фокси заявила, что ей не были интересны никакие контакты с его дочерью Софией.
А также в честь особенного семейного праздника бывший муж Ани Лорак поделился редким фото матери. Ей исполнилось 82 года.
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Кто такой Мурат Налчаджиоглу?
Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.
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