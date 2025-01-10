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Вашингтон не дал ВСУ добить россиян под Херсоном: в США раскрыли важные детали

Алексей Тесля
10 января 2025, 19:48
826
ВСУ должны были преследовать отступающих россиян и нанести массированные удары, но этого не произошло.
ВСУ, Херсонская область
Появились подробности боев за Херсон / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, УНИАН

Важно:

  • Страх США перед ядерным оружием заставил ВСУ воздержаться от атак
  • ВСУ могли нанести удары по отступающим россиянам

США способствовали тому, чтобы ВСУ позволили спокойно отступить из Херсона 30-ти тысячной группировке армии страны-агрессора РФ в 2022 году.

Как пишет американский автор Боб Вудворд после общения с чиновниками США в книге "Война" (Woodward Bob: War), когда украинская армия осенью 2022 г. освобождала Херсон, американская разведка предупредила, что риск ядерного удара повысится, если россияне потеряют основные силы при отступлении из города сообщает ZN.UA.

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Согласно плану украинской армии, ВСУ должны были преследовать отступающих россиян и нанести массированные удары, но этого не произошло - россияне отступили без значительных потерь, утверждает автор.

Оказалось, что перед отходом российского врага американцы предупредили президента Джо Байдена, что обстрел ВСУ по РФ может привести к 50% вероятности ядерного удара со стороны Путина, пишет он.

Американцы позвонили начальнику генштаба ВС РФ Валерию Герасимову, который пообещал главе Комитета начальников штабов ВС США Марку Милли, что при больших потерях во время отступления из Херсона будет применено ядерное оружие, отмечает писатель.

После этого россияне получили своего рода гарантию безопасности и вышли на левый берег, переправив всю свою технику и личный состав, а страх американцев перед ядерным оружием заставил ВСУ воздержаться от атак, в результате чего россияне спокойно отошли, сохранив 30 тысяч солдат и технику, утверждает он.

Вудворд добавил, что страх американцев перед ядерным оружием заставил ВСУ просто ждать, что позволило РФ сохранить силы, перегруппироваться и захватывать большие территории Украины.

Screenshot
/ Telegram

Ранее сообщалось о том, что РФ пугает наступлением на Херсон. Российские оккупанты в Херсонской области осуществляют попытки высадиться на островах, однако шансов на успех у них мало.

Как писал Главред со ссылкой на СМИ, страна-агрессор Россия планирует начать боевые действия на правобережной части Херсонщины. Решение о наступлении на Херсон якобы уже принято.

Напомним, ранее сообщалось о том, что оккупанты на Херсонщине ежедневно проводят разведку боем и небольшими штурмовыми группами пытаются прорвать оборону ВСУ. Однако пока признаков масштабной подготовки к форсированию Днепра нет.

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Освобождение Херсона от россиийской оккупации

С 3 марта по 11 ноября 2022 года Херсон был оккупирован Россией.

9 ноября 2022 года в Херсоне были взорваны как минимум пять мостов и переправ. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов.

В тот же день министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

11 ноября ВСУ вошли в Херсон. В городе появились украинские флаги. Местные жители с радостью встречали ВСУ.

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