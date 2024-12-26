ВСУ мощно ударили по российскому объекту ВПК в Ростовской области: подробности

На предприятии, по которому был нанесен удар, изготавливали твердое ракетное топливо для баллистических ракет, которыми РФ била по Украине.

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ВСУ мощно ударили по российскому объекту ВПК в Ростовской области/ коллаж: Главред, фото иллюстративные: скрин с видео

Кратко:

ВСУ ударили по объекту ВПК страны-агрессора России

На пораженном предприятии изготавливали твердое ракетное топливо для баллистических ракет

Воздушные силы ВСУ на днях нанесли удар по объекту военно-промышленного комплекса страны-агрессора России в городе Каменск-Шахтинск Ростовской области.

Об этом сообщили в СтратКоми ВСУ в четверг, 26 декабря. Отмечается, что на пораженном объекте изготавливали твердое топливо для баллистических ракет.

видео дня

"Российская Федерация использовала это предприятие для производства твердого ракетного топлива для баллистических ракет, которые применяются для поражения объектов украинской гражданской инфраструктуры, таких как больницы, жилые дома и электростанции", - говорится в сообщении.

Удар по объекту ВПК РФ в Ростовской области/ Стратком ВСУ

Удары по территории России - последние новости

Ранее Главред сообщал, что стали известны детали удара ВСУ по важному объекту РФ. Украина нанесла не только экономический ущерб врагу, но и ослабила способность армии РФ продолжать боевые действия.

Также сообщалось, что оборонная промышленность врага под ударом - дроны атаковали важный объект в РФ. На оборонном заводе в Тамбовской области России произошло возгорание.

Напомним, произошла атака дронов в Воронежской области - целью мог стать военный аэродром РФ. Над территорией аэродрома якобы были сбиты дроны.

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