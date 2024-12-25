Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Оборонная промышленность врага под ударом: дроны атаковали важный объект в РФ

Анна Косик
25 декабря 2024, 20:51
159
На оборонном заводе в Тамбовской области России произошло возгорание.
Атака дронов
Местные сообщают о поражении важного завода в РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

  • Дроны атаковали Новоникольское
  • В результате удара произошло возгорание на оборонном заводе РФ
  • Дроны могли задеть и еще один важный объект на территории врага

В среду, 25 декабря, 4 беспилотника упали на территорию линейной диспетчерской производственной станции ООО "Транснефтепродукт" в населенном пункте Новоникольское Тамбовской области, что в стране-агрессоре России.

По данным росСМИ, в результате дроновой атаки вспыхнула котельная, однако пострадавших нет. В Минобороны РФ традиционно заявили якобы очаги возгорания оперативно ликвидировали и других повреждений нет.

видео дня

Однако местные жители в Сети поделились другими данными. Они утверждают, что в результате атаки поврежден Мичуринский завод "Прогресс".

Согласно открытым данным, это предприятие занимается производством оборудования для систем управления авиационной и ракетной техникой, а также для газо- и нефтепроводов.

Атаки дронов вглубь России - последние новости

Напомним, 22 декабря стало известно об атаке дронов на нефтебазу в Орле, что на территории РФ. Данное предприятие является важным логистическим объектом для Российской Федерации.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

Днями ранее, как писал Главред, в Новочеркасске, что находится в Ростовской области страны-агрессора России, прогремел мощный взрыв. Выяснилось, что дроны СБУ атаковали склад боеприпасов на одном из крупнейших полигонов в РФ возле указанного населенного пункта, там произошла детонация боеприпасов.

Впоследствии сообщалось, что этот удар по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Новошахтинске вызвал серьезные трудности для вражеской армии, в частности он негативно повлияет на возможности перемещения оккупационных войск по линии фронта.

Больше новостей:

Удары по России

Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.

После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России нефть заводы Тамбов взрыв в России атака дронов Удары вглубь РФ
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Авиакатастрофа в Казахстане: РФ сама сбила пассажирский самолет

Авиакатастрофа в Казахстане: РФ сама сбила пассажирский самолет

21:34Мир
"На Украину жестоко напали": спецпредставитель Трампа отреагировал на атаку РФ

"На Украину жестоко напали": спецпредставитель Трампа отреагировал на атаку РФ

20:31Украина
Украину атакует похолодание: в каких регионах будет снег, а где будет лить дождь

Украину атакует похолодание: в каких регионах будет снег, а где будет лить дождь

19:30Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Рождественское чудо: какие ТОП-4 знака зодиака ожидает счастливый перелом в жизни

Рождественское чудо: какие ТОП-4 знака зодиака ожидает счастливый перелом в жизни

Гороскоп на 2025 год от Влада Росса: Близнецам – деньги, Козерогу – расставания, Водолею – сюрпризы

Гороскоп на 2025 год от Влада Росса: Близнецам – деньги, Козерогу – расставания, Водолею – сюрпризы

Гороскоп на завтра 26 декабря: Овнам - море удачи, Близнецам - неожиданный доход

Гороскоп на завтра 26 декабря: Овнам - море удачи, Близнецам - неожиданный доход

Россия должна сделать "жест доброй воли" и вывести войска: астролог назвал сроки

Россия должна сделать "жест доброй воли" и вывести войска: астролог назвал сроки

В Украине ожидается рекордное снижение температуры: синоптики дали неожиданный прогноз

В Украине ожидается рекордное снижение температуры: синоптики дали неожиданный прогноз

Последние новости

22:01

Прорыв к Курахово: оккупанты атакуют ВСУ "как тараканы" - DeepState

21:49

Бронирование от мобилизации продлят автоматически, но не всем: объяснение Минобороны

21:34

Авиакатастрофа в Казахстане: РФ сама сбила пассажирский самолет

21:30

Наталка Денисенко рассказала про сложную операцию мужа-военного

20:51

Оборонная промышленность врага под ударом: дроны атаковали важный объект в РФ

Прогноз на 2025 год для Украины: Загородний - о сюрпризах от ВСУ и переговорах с РФПрогноз на 2025 год для Украины: Загородний - о сюрпризах от ВСУ и переговорах с РФ
20:40

Пугачева в прикольном свитере с дочкой показалась под елкой

20:31

"На Украину жестоко напали": спецпредставитель Трампа отреагировал на атаку РФ

20:29

Им крупно повезет: 4 знака зодиака, которые станут счастливчиками 2025 годаВидео

20:09

Вышла на связь, но молчание не нарушила: София Ротару вернулась в Сеть

Реклама
19:30

Украину атакует похолодание: в каких регионах будет снег, а где будет лить дождь

19:14

Затянуть Лукашенко в войну: Путин убавил давление на Беларусь, в чем причина - Латушко

19:10

РФ проводит разведку боем: в ВСУ рассказали, готовит ли враг наступление на Херсон

19:10

Рождественский террор: что устроил Путин?мнение

19:06

Порошенко пиарился на ВСУ в рубашке за $4300, хотя на эти средства мог бы купить дронов - Иванов

18:57

Жена Лесика рассказала, что сейчас происходит с артистом после остановки сердца

18:15

Морские дроны СБУ помогают "держать на плаву" украинскую экономику, - эксперт

17:54

Что ждет украинскую экономику в 2025 году: что может изменить ТрампЭксклюзив

17:54

Часов с электроэнергией будет больше: графики отключения света на 26 декабря

17:51

ГБР задержало скандального экс-начальника Одесского областного ТЦК на выходе из СИЗО

16:58

Угроза окружения Покровска: ВСУ рассказали, как изменилась ситуация

Реклама
16:50

Разгадать головоломку непросто: лишь единицы справятся за 25 секунд

16:40

Какие планы россиян на правом берегу Днепра: для чего на самом деле РФ нужен плацдарм

15:55

Янис Тимма больше недели пролежал в морге – предавать земле тело экс-мужа Седоковой не будут

15:49

Выборы в Украине в 2025 году: эксперт рассказал вероятный сценарий

15:37

Сандра Буллок совершила редчайший выход в свет: как она выглядит

15:35

Лавров заявил, что РФ "не уходит" от переговоров с Украиной: требуют серьезных предложений

15:25

Рождественский террор: появились подробности ударов РФ по городам-миллионникам Украины

15:11

Дроны СБУ атаковали один из крупнейших полигонов РФ: что удалось поразить - СМИ

15:00

На фронте погиб популярный украинский писатель

14:58

Анна Седокова нарушила молчание после госпитализации

14:37

Как убрать растительность на лице: эффективные методы

14:16

Отдал жизнь за свет: во время российского обстрела погиб энергетик

13:48

Комаров показал, как встретил Рождество на фронте: "Атмосфера очень тревожная"

13:45

В Украине ожидается рекордное снижение температуры: синоптики дали неожиданный прогноз

13:12

"Горячее" поздравление с Рождеством: ВСУ нанесли удар по месту скопления оккупантов

13:08

Галкин поздравил с Рождеством на украинском языке: россияне визжат

12:58

Перемирие, падение режима Путина и риск цунами: Росс сказал, чем удивит 2025 год

12:47

Справятся лишь единицы: найти луну в кексах за 7 секунд смогут не все

12:40

ВСУ потеряли позиции под Курахово: военные заявили о прорыве оккупантов

12:15

"Январь будет крайне сложным": эксперт предупредил об обострении на фронте

Реклама
11:40

Сколько продлятся отключения света: в Укрэнерго предупредили украинцев

11:29

Как ведет себя влюбленный мужчина: 6 признаков, что вы ему не безразличны

11:09

Зеленский подписал закон о повышении налогов для ФЛП: когда вступит в силу

10:37

Угроза для Купянска: РФ создает мощный плацдарм на западном берегу Оскола

10:35

РФ отвергает пересмотр условий для переговоров с Украиной: в ISW раскрыли требования Путина

10:23

В Украине обновили графики отключения света в Киеве и трех областях

10:19

Привычки программируют на бедность: 6 установок, от которых нужно избавиться на пути к успеху

10:11

РФ выпустила более 70 ракет и 100 дронов: Зеленский отреагировал на атаку оккупантов

09:55

"Хотели оставить без света, газа, тепла и воды": в ЦПД прокомментировали атаку РФ

09:50

В Казахстане произошла авиакатастрофа: разбился пассажирский самолет, который летел в РФВидео

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять