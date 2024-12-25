Оборонная промышленность врага под ударом: дроны атаковали важный объект в РФ

Главное:
- Дроны атаковали Новоникольское
- В результате удара произошло возгорание на оборонном заводе РФ
- Дроны могли задеть и еще один важный объект на территории врага
В среду, 25 декабря, 4 беспилотника упали на территорию линейной диспетчерской производственной станции ООО "Транснефтепродукт" в населенном пункте Новоникольское Тамбовской области, что в стране-агрессоре России.
По данным росСМИ, в результате дроновой атаки вспыхнула котельная, однако пострадавших нет. В Минобороны РФ традиционно заявили якобы очаги возгорания оперативно ликвидировали и других повреждений нет.
Однако местные жители в Сети поделились другими данными. Они утверждают, что в результате атаки поврежден Мичуринский завод "Прогресс".
Согласно открытым данным, это предприятие занимается производством оборудования для систем управления авиационной и ракетной техникой, а также для газо- и нефтепроводов.
Атаки дронов вглубь России - последние новости
Напомним, 22 декабря стало известно об атаке дронов на нефтебазу в Орле, что на территории РФ. Данное предприятие является важным логистическим объектом для Российской Федерации.
Днями ранее, как писал Главред, в Новочеркасске, что находится в Ростовской области страны-агрессора России, прогремел мощный взрыв. Выяснилось, что дроны СБУ атаковали склад боеприпасов на одном из крупнейших полигонов в РФ возле указанного населенного пункта, там произошла детонация боеприпасов.
Впоследствии сообщалось, что этот удар по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Новошахтинске вызвал серьезные трудности для вражеской армии, в частности он негативно повлияет на возможности перемещения оккупационных войск по линии фронта.
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Удары по России
Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.
Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.
После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.
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