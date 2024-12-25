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Дроны СБУ атаковали один из крупнейших полигонов РФ: что удалось поразить - СМИ

Анна Косик
25 декабря 2024, 15:11
1509
Удар вызвал серьезные логистические проблемы для оккупантов.
Боеприпаси, взрыв
Склад РФ в результате атаки уничтожен полностью / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, скриншот из видео

Главное:

  • Взрывы прогремели в Ростовской области РФ
  • У врага возникли сложности с логистикой

На днях в Новочеркасске, который находится в Ростовской области страны-агрессора России, прогремел мощный взрыв. Об этом сообщили источники в спецслужбах "РБК-Украина".

Как выяснилось, дроны СБУ атаковали склад боеприпасов на одном из крупнейших полигонов в РФ возле указанного населенного пункта, там произошла детонация боеприпасов.

видео дня

Источники сообщают, что вражеский склад на полигоне "Кадамовский" полностью уничтожен. Важно, что именно его вражеская армия использовала для обеспечения своей группировки на Краматорском направлении.

Скриншот из tg
Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео взрыва на полигоне возле Новочеркасска:

Из-за этого у армии РФ возникли значительные логистические трудности, ослабляющие возможности противника в ведении боевых действий.

"СБУ продолжает активно демилитаризовать российский тыл, из которого поступает вооружение на линию фронта. Дроновые санкции для российской армии будут продолжаться и в дальнейшем", - сообщил источник.

Успешные поражения СБУ объектов на территории РФ

Напомним, Главред писал, что украинские спецслужбы подтвердили удар по взрывному заводу в городе Дзержинск Нижегородской области в конце октября. Завод является составляющей российского ВПК и находится под санкциями стран ЕС и США.

Накануне дроны СБУ, а также ССО и других Сил обороны атаковали склады с КАБами, стоянки самолетов СУ-35 и СУ-34, а также места хранения авиационного топлива на территории аэродрома "Борисоглебск" в Воронежской области РФ.

Инфографика КАБ, инфографика
КАБ / Инфографика: Главред

Ранее также дроны Службы безопасности Украины нанесли удары по складу с боеприпасами и ракетами в Тверской области, а также атаковали аэродром страны-агрессора РФ "Шайковка".

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Что за ведомство СБУ?

Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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СБУ Ростовская область дроны Новочеркасск склад боеприпасов атака дронов
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