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Ночная атака дронов на взрывной завод в России: раскрыты новые детали

Яна Ставская
20 октября 2024, 12:36
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Местные власти утверждали, что ударные дроны удалось заглушить РЭБами.
Ночная атака дронов на взрывной завод в России: раскрыты новые детали
Атака дронов - подробности удара по заводу в Дзержинске / Коллаж Главреда. Фото: ASTRA

Украинские спецслужбы подтвердили удар по взрывному заводу в городе Дзержинск Нижегородской области в ночь на 20 октября, пишет ряд СМИ со ссылкой на источники.

Завод является составляющей российского ВПК и находится под санкциями стран ЕС и США. Расстояние от украинской границы до завода - 900 км.

Как отметил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, этот завод является одним из крупнейших российских предприятий, специализирующихся на производстве взрывчатых веществ и боеприпасов.

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Основная продукция предприятия включает взрывчатые вещества, боевые заряды, компоненты для ракетных топлив, в частности твердотопливных ракет, химические компоненты.

Удар по заводу в городе Дзержинск - подробности удара

Как писал Главред, в городе Дзержинск Нижегородской области РФ этой ночью прогремели взрывы в результате атаки с применением беспилотников. Под удар попал ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова", который входит в военно-промышленный комплекс страны-агрессора.

Взрывы в районе Дзержинска, а также областного центра - города Нижний Новгород, прогремели около половины пятого утра по местному времени. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что этой ночью ПВО и РЭБ якобы "отбили атаку БПЛА на территории дзержинской промзоны".

Удары по России

Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

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