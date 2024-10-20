В РФ была 'громкая' ночь: дроны атаковали важный завод - детали

Этот завод производит авиационные и артиллерийские снаряды, авиационные бомбы, в том числе КАБы.

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Взрывы в РФ / коллаж: Главред, фото: t.me/astrapress

В городе Дзержинск Нижегородской области РФ этой ночью прогремели взрывы в результате атаки с применением беспилотников. Под удар попал ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова", который входит в военно-промышленный комплекс страны-агрессора. Об этом сообщает Astra.

Отмечается, что взрывы в районе Дзержинска, а также областного центра - города Нижний Новгород, раздались около половины пятого утра по местному времени.

По словам жителей Дзержинска, целью воздушной атаки стал "Завод имени Я. М. Свердлова", в отношении которого были введены санкции как со стороны Украины, так и ряда стран Запада.

видео дня

Местные СМИ пишут, что над городом появился дым во время этой атаки дронов.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что этой ночью ПВО и РЭБ якобы "отбили атаку БПЛА на территории дзержинской промзоны".

Стоит подчеркнуть, что данное предприятие называют одним из крупнейших российских производителей промышленных взрывчатых веществ, зарядов для горнорудной промышленности, сейсмических и геофизических работ.

Также этот завод производит авиационные и артиллерийские снаряды, авиационные бомбы, в том числе КАБы, боевые части кумулятивных противотанковых управляемых ракет, боеголовки к ракетным комплексам ПВО.

Атака дронов на завод - видео:

Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Взрывы в РФ - последние новости

Напомним, в ночь на 19 октября дроны атаковали важный российский завод "Кремний Эл" в Брянской области. В результате детонации взрывного устройства сбитого беспилотника в чердачной части нежилого здания произошло возгорание.

В ночь на 12 октября силы обороны Украины нанесли удар по нефтебазе, где хранились горюче-смазочные материалы для российской армии. Операцию успешно выполнили силы Главного управления разведки Министерства обороны Украины в сотрудничестве с другими подразделениями Сил обороны.

Кроме того, 9 октября, подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины нанесли огневое поражение по 67-му арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны российской федерации, что в Брянской области.

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