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"Город будут стирать с лица земли": названо направление нового штурма РФ

Алексей Тесля
19 октября 2024, 18:53
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Россияне "вбили клин" на юге Харьковской области, предупредил Дмитрий Жмайло.
Купянск и Угледар в опасности
Враг сосредоточится на захвате Купянска / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Главная задача российских оккупантов на Купянском направлении – попытаться вернуть утраченные территории, которые отвоевала Украина осенью 2022 года, заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

"К сожалению, пока можно сказать, что в результате атак в направлении Сеньково им частично удалось прижать нас к трассе, ведущей на Боровую. Эта артерия однозначно под огневым контролем противника, и теперь нам придется перепланировать логистику", – подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт пояснил, что продвижением к Сеньково россияне "вбили клин" на юге и нашли щель, где смогли продвинуться. Он не исключает, что враг сосредоточится на ликвидации северного плацдарма к востоку от Оскола и будет пытаться подойти ближе к Купянску и продвинуться так, чтобы линия фронта проходила по водной преграде.

"Однозначно россияне будут разрушать Купянск корректируемыми авиационными бомбами (КАБами). Меры, направленные на эвакуацию гражданских, а в частности принудительная эвакуация семей с детьми - абсолютно правильные вещи, которые помогут сохранить людей. Думаю, что решения даже недостаточно жесткие: нужна принудительная эвакуация на восток от Оскола и особенно из Купянска. Потому что такие крупные населенные пункты, как город Купянск и поселок городского типа Купянск-Узловой, россияне будут стирать с лица земли", – добавил Жмайло.

Кто такой Дмитрий Жмайло

Дмитрий Жмайло - исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, который занимается исследованием и трактовкой российских влияний в Украине и мире для эффективной борьбы в гибридной войне, независимой аналитикой военной и политической ситуации в Украине, а также сотрудничеством с украинскими общинами в мире.

Смотрите видео - минометчики держат фронт на харьковском направлении:

Ранее сообщалось о том, что ВСУ зачистили населенный пункт Кругляковка у Купянска. Операция по возвращению контроля над Кругляковкой важна для обороны Купянска.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ сократили серую зону на Харьковщине. Силы обороны Украины продвинулись в районе села Липцы Харьковской области.

Как сообщалось ранее, бойцы ГУР уничтожили полк россиян и зачистили 400 га леса на Харьковщине. Успешная операция ГУР создает условия для вытеснения оккупантов с севера Харьковской области.

Купянск Инфографика
/ Инфографика: Главред

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Купянск война России и Украины Дмитрий Жмайло
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