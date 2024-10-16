Бойцы ГУР уничтожили полк россиян и зачистили 400 га леса на Харьковщине: детали операции

Успешная операция ГУР создает условия для вытеснения оккупантов с севера Харьковской области.

https://glavred.info/ukraine/boycy-gur-unichtozhili-polk-rossiyan-i-zachistili-400-ga-lesa-na-harkovshchine-detali-operacii-10605761.html Ссылка скопирована

Бойцы ГУР уничтожили полк россиян и зачистили 400 га леса на Харьковщине/ коллаж: Главред, фото: скрин

Украинские разведчики провели мощную операцию на севере Харьковской области, во время которой зачистили 400 гектаров леса и уничтожили почти полк оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР МОУ. Также во время штурмовых действий были взяты в плен российские оккупанты, которых в дальнейшем смогут обменять на украинских военных, находящихся в российском плену.

"Подразделения активных действий ГУР МО Украины "Артан", "Kraken" и Международный легион осуществили комплексную успешную операцию по освобождению лесного массива, расположенного к северу от населенного пункта Липцы Харьковской области. Результат спланированных и смелых действий украинских разведчиков - захват батальонного района обороны противника, уничтожение 3 мотострелковых батальонов, отряда "шторм" и разведывательной роты 7 отдельного мотострелкового полка 11 армейского корпуса ВС РФ. Также во время штурмовых действий взяты в плен очередные оккупанты, что поможет вернуть из российской неволи защитников Украины", - говорится в сообщении.

видео дня

В ГУР отметили, что после зачистки 400 гектаров лесного массива к северу от Липцов положение захватчиков на этом отрезке фронта ухудшено и близко к безнадежному.

"Особенностью операции стало то, что удалось завести пехоту 13 бригады НГУ "Хартия" с несравненно низкими потерями. Это пример замечательного сотрудничества профессиональных спецназовцев и линейного подразделения. Успешная миссия ГУР создает условия для дальнейшего вытеснения российских оккупантов с севера Харьковщины", - добавили в Главном управлении разведки.

Что такое ГУР? Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Ситуация в Харьковской области - последние новости

Ранее сообщалось, что оккупанты ломанулись вперед на Харьковщине - враг, вероятно, добрался до важного объекта. Врагу, вероятнее всего, удалось прорваться к автодороге, проходящей по восточному побережью реки Оскол.

Также ранее сообщалось, что Россия совсем близко - в одном из городов под Харьковом объявлена обязательная эвакуация. Региональные власти уже не могут гарантировать восстановление электро- и водоснабжения.

Напомним, ВСУ пошли в мощную контратаку на Харьковщине - вспыхнули удивительные подробности. Во время успешной контратаки бойцы 3 ОШБр смогли пополнить обменный фонд.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред