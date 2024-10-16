Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Бойцы ГУР уничтожили полк россиян и зачистили 400 га леса на Харьковщине: детали операции

Алёна Воронина
16 октября 2024, 13:03
3589
Успешная операция ГУР создает условия для вытеснения оккупантов с севера Харьковской области.
Украинские военные, ГУР МОУ
Бойцы ГУР уничтожили полк россиян и зачистили 400 га леса на Харьковщине/ коллаж: Главред, фото: скрин

Украинские разведчики провели мощную операцию на севере Харьковской области, во время которой зачистили 400 гектаров леса и уничтожили почти полк оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР МОУ. Также во время штурмовых действий были взяты в плен российские оккупанты, которых в дальнейшем смогут обменять на украинских военных, находящихся в российском плену.

"Подразделения активных действий ГУР МО Украины "Артан", "Kraken" и Международный легион осуществили комплексную успешную операцию по освобождению лесного массива, расположенного к северу от населенного пункта Липцы Харьковской области. Результат спланированных и смелых действий украинских разведчиков - захват батальонного района обороны противника, уничтожение 3 мотострелковых батальонов, отряда "шторм" и разведывательной роты 7 отдельного мотострелкового полка 11 армейского корпуса ВС РФ. Также во время штурмовых действий взяты в плен очередные оккупанты, что поможет вернуть из российской неволи защитников Украины", - говорится в сообщении.

видео дня

В ГУР отметили, что после зачистки 400 гектаров лесного массива к северу от Липцов положение захватчиков на этом отрезке фронта ухудшено и близко к безнадежному.

"Особенностью операции стало то, что удалось завести пехоту 13 бригады НГУ "Хартия" с несравненно низкими потерями. Это пример замечательного сотрудничества профессиональных спецназовцев и линейного подразделения. Успешная миссия ГУР создает условия для дальнейшего вытеснения российских оккупантов с севера Харьковщины", - добавили в Главном управлении разведки.

Что такое ГУР?

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Ситуация в Харьковской области - последние новости

Ранее сообщалось, что оккупанты ломанулись вперед на Харьковщине - враг, вероятно, добрался до важного объекта. Врагу, вероятнее всего, удалось прорваться к автодороге, проходящей по восточному побережью реки Оскол.

Также ранее сообщалось, что Россия совсем близко - в одном из городов под Харьковом объявлена обязательная эвакуация. Региональные власти уже не могут гарантировать восстановление электро- и водоснабжения.

Напомним, ВСУ пошли в мощную контратаку на Харьковщине - вспыхнули удивительные подробности. Во время успешной контратаки бойцы 3 ОШБр смогли пополнить обменный фонд.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Харьковская область ГУР
Реклама

Главное за день

Ещё
Бойцы ГУР уничтожили полк россиян и зачистили 400 га леса на Харьковщине: детали операции

Бойцы ГУР уничтожили полк россиян и зачистили 400 га леса на Харьковщине: детали операции

13:03Украина
Мощный пакет сдерживания РФ: Украина готовит ультиматум для Путина – Зеленский

Мощный пакет сдерживания РФ: Украина готовит ультиматум для Путина – Зеленский

12:36Политика
Владимир Зеленский представил План победы в Раде: какие пункты он содержит

Владимир Зеленский представил План победы в Раде: какие пункты он содержит

12:25Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Зачем на самом деле в СССР был разработан граненый стакан и почему в нем 16 граней

Зачем на самом деле в СССР был разработан граненый стакан и почему в нем 16 граней

Гороскоп на завтра 16 октября: Тельцам - расцвет карьеры, Девам - повсеместный успех

Гороскоп на завтра 16 октября: Тельцам - расцвет карьеры, Девам - повсеместный успех

Где ошибка на картинке - надо дать ответ за 5 секунд: самая лучшая загадка на внимательность

Где ошибка на картинке - надо дать ответ за 5 секунд: самая лучшая загадка на внимательность

Три отличия найдет только человек со "зрением орла": на загадку дается 15 секунд

Три отличия найдет только человек со "зрением орла": на загадку дается 15 секунд

Знают не все: в чем разница между стоком и секонд-хендом

Знают не все: в чем разница между стоком и секонд-хендом

Последние новости

13:32

Может обеспечить чартерные рейсы: в ОП прокомментировали первое открытие аэропорта

13:25

Загадка природы: почему лайм тонет, а лимон плавает - ответ знают только генииВидео

13:24

Зачем на самом деле одевать платок в церковь - в ПЦУ объяснили

13:03

Бойцы ГУР уничтожили полк россиян и зачистили 400 га леса на Харьковщине: детали операции

13:01

"Опухоль удалить не могут": у знаменитого российского актера-путиниста диагностировали рак

Формат Рамштайна себя исчерпал, НАТО будет искать примирения с РФ - КлочокФормат Рамштайна себя исчерпал, НАТО будет искать примирения с РФ - Клочок
12:55

Это не Донбасс: РФ определила неожиданное направление как одно из стратегических

12:36

Мощный пакет сдерживания РФ: Украина готовит ультиматум для Путина – Зеленский

12:25

Владимир Зеленский представил План победы в Раде: какие пункты он содержит

12:21

"Автомобиль с крылышками": что за необычный дорожный знак заметили на дорогах

Реклама
12:15

"Надо создавать новый блок": Клочок сказал, что может помочь Украине победить РФ

12:09

Уже догнал маму по росту: Алла Пугачева засветилась на прогулке с сыном на Кипре

12:02

РФ атаковала энергообъекты в 4 областях: два региона частично остались без света

11:45

"Рамштайна" больше не будет": в НАТО готовятся кардинальные решения - Клочок

11:29

Матери путинистки Шукшиной стало хуже

11:17

У микробов нет шансов: какие вещи из секонд-хенда следует всегда дезинфицировать

11:16

Гороскоп Таро на ноябрь 2024: Овнам - бессонница, Тельцам - награда, Близнецам - триумфВидео

11:15

"На грани возможного": командир раскрыл серьезную проблему для ВСУ на фронте

11:11

РФ готовит более 10 тыс. военных КНДР на Дальнем Востоке - СМИ

11:06

Китайский гороскоп на завтра 17 октября: Обезьянам - беспокойство, Лошадям - неудачи

11:03

"ВСУ вынуждены отступить из стратегического города": в BILD указали на важный фактор

Реклама
10:36

Что вы увидели первым: иллюзия за 5 минут покажет, насколько вы креативны

10:23

Что можно сделать из старых картонных коробок: интересная идея для сада

10:19

"Будет напряжение на 1000 км границы": эксперт назвал шаг, который может навредить Украине

10:15

400 г фарша и гора котлет на столе: самый оригинальный рецепт - безумно вкусноВидео

09:48

Зеленский представит план победы в Раде не полностью: в ОП назвали причину

09:43

Стали мишенью для HIMARS: ВСУ ударили по оккупантам на полигоне на Запорожье

09:34

"Адель-модель": поклонники растаяли от крутого наряда маленькой дочери Лилии Ребрик

09:19

Потери России в Украине - официальные данные на 16 октября

09:16

Виктор Павлик назвал новую молодую фаворитку

09:00

Большой город на Юге полностью остался без света - что известно

08:39

Россияне модернизировали ударные БпЛА типа "Shahed": в чем опасность - ISW

08:11

Карта Deep State онлайн за 16 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Кто собрался воевать за россиян в Украине?мнение

08:04

Киев отбил атаку дронов, но угроза еще не миновала: о чем предупредили в КГВА

07:58

"Совсем в позорной ситуации": стало известно, что сейчас происходит с Олегом Винником

07:55

Почти 140 ракет и дронов: РФ нанесла массированный удар по Украине - сколько сбили

07:46

Армия РФ оккупировала Островское и продвинулась возле Торецка - Deep State

07:05

"Странного" динозавра за 5 секунд найдет только остроглазый гений: загадка на внимательность

07:02

В Пентагоне объяснили, почему не будут сбивать российские ракеты над Украиной

06:10

Как Путину удалось нас втянуть в войну на истощениемнение

Реклама
05:55

Врезал 6-балльный шторм: Украина находится под атакой новой магнитной бури

05:16

Ни одного насекомого не останется: продукт, который навсегда избавится от плодовых мушекВидео

04:36

Вооружение, авиация и люди: Ступак рассмотрел возможность контрнаступления ВСУ

03:30

Исповедь Лопес стала сюрпризом: как Аффлек отреагировал на откровения Джей Ло про их развод

03:10

ВСУ пошли в мощную контратаку на Харьковщине: вспыли удивительные подробности

03:02

"Веселые и игривые": ТОП-5 пород собак, которые идеально подходят для детейВидео

02:30

Полетят сотни ракет и дронов: генерал предупредил о массированном ударе РФВидео

02:00

"Лучше всего": Настя Каменских показала, с кем обнимается без Потапа

01:30

"Теряем там лучших ребят": эксперт прокомментировал потери ВСУ на Курщине

00:16

В Украине может вырасти тариф на электроэнергию: сколько придется платитьВидео

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять