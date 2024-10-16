ВСУ пошли в мощную контратаку на Харьковщине: вспыли удивительные подробности

Украинские военные пошли в успешную контратаку в Харьковской области. Об этом сообщили военные 3-й ОШБр.
Наши защитники смогли не только отбить занятые ранее оккупантами позиции, но еще и пополнили обменный фонд, взяв в плен много россиян.
"Бойцы Третьей штурмовой бригады провели успешные контратакующие действия на позициях противника в районе Харьковщины. Последствия — в фото от комроты друга Дацика и 2-го штурмового батальона. Как думаете, с кого сняли погоны?" – говорится в сообщении.видео дня
Что известно о 3 ОШБр
Соединение Сухопутных войск ВС Украины защищает страну с первых дней российского вторжения в 2022 году. Создано на базе отрядов территориальной обороны "Азов". Бойцы 3 ОШБр вели бои на Запорожском направлении, подкрепление из полка вертолетами добралось до окруженного Мариуполя. Подразделение участвовало в Херсонском контрнаступлении. В 2023 году полк превращен в отдельную штурмовую бригаду, которая также воевала под Бахмутом.
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Ранее сообщалось о том, что ВСУ контратаковали и выбили россиян в Волчанске. Российские войска продолжают наступление на Волчанск, однако на других участках направление их активности несколько ослабло.
Напомним, ранее сообщалось о том, что на Волчанском направлении Россия все чаще бросает на штурмы подразделения с минимальной подготовкой. Многие российские оккупанты ранее вообще не участвовали в боях. Российские войска на этом направлении несут значительные потери.
Как сообщалось ранее, ВСУ выходят на новый рубеж в Курской области. Российские войска, фактически, попали в новый "котел" на территории Курской области.
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