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ВСУ пошли в мощную контратаку на Харьковщине: вспыли удивительные подробности

Ангелина Подвысоцкая
16 октября 2024, 03:10
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В ходе успешной контратаки бойцы 3 ОШБр смогли пополнить обменный фонд.
контратака на Харьковщине
ВСУ пошли в контратаку на Харьковщине / Коллаж: Главред, фото: 3 ОШБр

Украинские военные пошли в успешную контратаку в Харьковской области. Об этом сообщили военные 3-й ОШБр.

Наши защитники смогли не только отбить занятые ранее оккупантами позиции, но еще и пополнили обменный фонд, взяв в плен много россиян.

"Бойцы Третьей штурмовой бригады провели успешные контратакующие действия на позициях противника в районе Харьковщины. Последствия — в фото от комроты друга Дацика и 2-го штурмового батальона. Как думаете, с кого сняли погоны?" – говорится в сообщении.

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Что известно о 3 ОШБр

Соединение Сухопутных войск ВС Украины защищает страну с первых дней российского вторжения в 2022 году. Создано на базе отрядов территориальной обороны "Азов". Бойцы 3 ОШБр вели бои на Запорожском направлении, подкрепление из полка вертолетами добралось до окруженного Мариуполя. Подразделение участвовало в Херсонском контрнаступлении. В 2023 году полк превращен в отдельную штурмовую бригаду, которая также воевала под Бахмутом.

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Ранее сообщалось о том, что ВСУ контратаковали и выбили россиян в Волчанске. Российские войска продолжают наступление на Волчанск, однако на других участках направление их активности несколько ослабло.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Волчанском направлении Россия все чаще бросает на штурмы подразделения с минимальной подготовкой. Многие российские оккупанты ранее вообще не участвовали в боях. Российские войска на этом направлении несут значительные потери.

Как сообщалось ранее, ВСУ выходят на новый рубеж в Курской области. Российские войска, фактически, попали в новый "котел" на территории Курской области.

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война в Украине Харьковская область вторжение России контрнаступление ВСУ
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