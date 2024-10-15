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Россия совсем близко: в одном из городов под Харьковом объявлена обязательная эвакуация

Яна Ставская
15 октября 2024, 19:28
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Региональные власти уже не могут гарантировать восстановление электро- и водоснабжения.
Россия совсем близко: в одном из городов под Харьковом объявлена обязательная эвакуация
Купянск более чем в 150 км от Харькова / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram, t.me/synegubov

В ряде населенных пунктов на Купянском направлении, в том числе и в самом Купянске, объявлена обязательная эвакуация гражданского населения, рассказал в эфире телемарафона глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Решение приняли, учитывая регулярные обстрелы российских оккупантов критической инфраструктуры и спасательных служб.

"Мы уже не можем гарантировать восстановление и электроснабжения, и водоснабжения, потому что там идут постоянные обстрелы. Все наши ремонтные бригады попадают под обстрелы. Поэтому нами было принято решение об эвакуации всего гражданского населения из громад Купянского направления. Это и сам Купянск, и еще три громады, которые находятся ближе к линии фронта", - отметил Синегубов.

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Купянск - ситуация на поле боя

Как писал Главред, российские оккупационные войска пытаются выйти на левобережье реки Оскол в Купянском районе Харьковской области и там закрепиться. Также им поставили задачу в короткие сроки захватить важный населенный пункт Купянск-Узловой.

По информации Института изучения войны, россияне продвинулись вдоль улицы Луговой в северной части населенного пункта Петропавловка - к востоку от Купянска - и на юго-запад от Котляровки, на юго-восток от Купянска. Оккупанты продолжают атаковать на линии Купянск-Сватово-Кременная.

Во время атак на Купянск российские войска используют КАБы, весом до полутора тонн, которые разрушают все в радиусе одного километра, особенно в центральной части города. Вся критическая и гражданская инфраструктура, включая предприятия, была уничтожена, и враг продолжает придерживаться тактики "выжженной земли".

Купянск Инфографика
Купянск - что известно о городе / Инфографика: Главред

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