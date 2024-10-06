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На Купянск РФ массированно сбрасывает КАБы: в городе уничтожена инфраструктура

Юлия Закрепа
6 октября 2024, 15:41
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Вся критическая и гражданская инфраструктура, включая предприятия в городе была уничтожена.
На Купянск РФ массированно сбрасывает КАБы: в городе уничтожена инфраструктура
Оккупанты постоянно атакуют Харьковщину / коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, ГСЧС

Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин заявил, что Купянск испытывает тяжелые разрушения от российских авиаударов, в частности КАБами - в городе зафиксированы значительные разрушения.

Беседин в эфире телемарафона отметил, что российские войска используют авиационные бомбы большой мощности (КАБ), весом до полутора тонн, которые разрушают все в радиусе одного километра, особенно в центральной части Купянска.

"Другие КАБы 250-500, это постоянно, особенно, это Левобережье, которое фактически уже уничтожено", - добавил Беседин.

видео дня

Глава МВА подчеркнул, что вся критическая и гражданская инфраструктура, включая предприятия, была уничтожена, и враг продолжает придерживаться тактики "выжженной земли".

Купянск Инфографика
Что известно о Купянске / Инфографика: Главред

Ситуация в Харьковской области

На Харьковщине продолжаются сильные боевые действия. Особенно тяжелая ситуация сейчас на двух направлениях - на севере региона и в районе Купянска. Российские войска постоянно атакуют населенные пункты вблизи границы Харькова и линии фронта.

Напомним, что оккупанты стянули сотни танков для наступления на Купянск. Илья Евлаш отреагировал на информацию, которая появилась в издании Forbes, что якобы Россия планирует масштабное наступление на Купянск, стягивая туда 500 танков и сотни единиц другой техники. На этом направлении есть и разного типа вооружения РФ.

Дмитрий Снегирев сообщил, что оккупанты получили новую цель на Лимано-Купянском направлении. Россияне не оставляют попыток продвинуться на Харьковском направлении. Основная задача оккупантов - это возможный фланговый охват украинской группировки в Донецкой области.

Разгром колонны РФ с десантом под Купянском попал на видео. Украинские военные пресекли попытку прорыва врага к реке Оскол в районе села Песчаное. По его данным, всего к механизированному штурму врага было задействовано около 50 единиц бронированной техники вместе с десантом.

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