Территории – не главное: в NYT раскрыли стратегию ВСУ на Донбассе

В борьбе с оккупантами для Украины главное – не территориальные достижения, говорит Николай Белесков.

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ВСУ дают отпор оккупантам на Донбассе / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/36obmp, 501 ОБМП

Стратегия украинских сил в Донецкой области заключается в нанесении российских оккупантов максимальных потерь, после чего возможно отступление ВСУ из того или иного населенного пункта, заявил аналитик украинского государственного Института стратегических исследований Николай Белесков.

Об этом идет речь в анализе The New York Times ситуации после отступления из Угледара в Донецкой области.

Подчеркивается, что в этой борьбе для Украины главное – не территориальные достижения. Белесков поясняет, что Украина вынуждена "обменивать территорию на российские потери".

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Вместе с тем пока Москва все еще способна компенсировать свои потери, набирая больше солдат и наращивая производство оружия, поэтому остается неясным, какую территорию Киеву придется отдать, прежде чем армия РФ выдохнется.

С такой постановкой вопроса соглашается и военный аналитик из Вены Франц-Штефан Гади. Он убежден, что война не будет решаться тем, кто контролирует Угледар или другие тактические прифронтовые города.

"Речь идет о том, сколько войск россияне потратили, пытаясь захватить Угледар по сравнению с потерями, которые понесли украинцы, пытаясь его удержать", — считает он.

В свою очередь, аналитики британского Королевского института объединенных служб подсчитали, что с нынешним уровнем потерь и темпами нового производства Россия, вероятно, исчерпает свои запасы боевых бронированных машин к 2026 году.

При этом сейчас оккупационная армия увеличивает численность своих войск и производство вооружений, добавили в NYT.

Какие потери российских войск в Украине? В Министерстве обороны Великобритании заявили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия развернула 130 батальонных тактических групп - по меньшей мере 100 тыс. оккупантов. По данным британской разведки, подтвержденные потери России включают более 2700 танков и 5000 БМП и БТР. Вероятно, погибшими и ранеными около 350 000 человек.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ продвинулись в Харьковской области. Гвардейцы захватили 7 позиций противника, уничтожили позицию ПТРК и гаубицу.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ поразили 3 командных пункта армии РФ. Защитники Украины нанесли удары по вражеским объектам ракетами Storm Shadow и снарядами GMLRS.

Как сообщалось ранее, возле Донецка ВСУ ликвидировали северокорейских офицеров. Кроме северокорейских военных, в результате удара украинских сил погибли более десятка оккупантов.

/ Главред

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