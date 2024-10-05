Они - будущее Украины: Залужный выступил против снижения мобилизационного возраста

Посол Залужный убежден, что только в крайнем случае надо принудительно привлекать молодежь в армию.

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Залужный выступил против снижения мобилизационного возраста / Коллаж: Главред, фото: t.me/Zaluzhnui

В Украине не нужно снижать мобилизационный возраст, ведь возрастная категория 18-25 лет - это будущее Украины, а снижать эту планку можно лишь в крайнем случае. Такое мнение высказал экс-главнокомандующий ВСУ, а теперь посол в Великобритании Валерий Залужный, сообщают " Буквы".

"Категорию 18-25 лет нужно максимально беречь. Я почему всегда протестовал, чтобы мобилизация не заходила на людей ниже 25 лет, когда был на должности Главнокомандующего, потому что нам нужна Украина и через 20 лет, и через 30 лет. А она вот - ей сейчас 18 лет. Это совсем другие люди, которые спасут эту страну", - заявил Залужный на встрече с украинскими студентами в Лондоне.

Кто такой Валерий Залужный? Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) - украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия. видео дня Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины - первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012). 23 мая 2022 года вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ. Посол Украины в Великобритании. Заступил на должность 11 июля 2024 года.

По словам Залужного, военные старшего возраста имеют постсоветский менталитет, поэтому им работать в определенной степени труднее.

"Если мы возьмем 50-летнего "дядю", мы должны ему объяснить, почему именно его рота, его батальон должен штурмовать высоту или оборонять опорный пункт. У них ментальность совсем другая, постсоветская, что это "может сделать кто-то другой" за них", - пояснил экс-глава.

Посол убежден, что только в крайнем случае надо принудительно привлекать молодежь в армию.

"Если страна дойдет до такого барьера, когда будет угроза существованию государства как такового, ее могут спасти только молодые люди в возрасте 18-25 лет, потому что это совершенно другие люди", - подытожил Залужный.

Мобилизация - инфографика / фото: Главред

Мобилизация в Украине - что известно

Напомним, что вчера народный депутат подтвердил решение правительства относительно трех моделей экономического бронирования от мобилизации. Однако окончательное решение будет принято в парламенте, и для этого нужно одобрение "политического руководства".

В то же время Кабмин ужесточил требования к военнообязанным. Постановление Кабинета Министров вводит новые условия бронирования работников и автоматического перевода их на специальный воинский учет.

Кроме этого, в Украине сократили срок явки в ТЦК по повестке. Как известно, ранее день явки определялся не ранее 14 дня со дня отправки повестки.

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