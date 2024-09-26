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В Украине ограничили мобилизацию мужчин старше 50: Вениславский рассказал детали

Юлия Закрепа
26 сентября 2024, 17:21обновлено 26 сентября, 18:24
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Военнообязанных в возрасте от 50 лет военные подразделения фактически отказываются брать.
В Украине ограничили мобилизацию мужчин старше 50: Вениславский рассказал детали
Кого в Украине не будут мобилизовать / коллаж: Главред, фото: 33 отдельная механизированная бригада, УНИАН

Член оборонного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги Народа" Федор Вениславский сообщил, что в Украине действует директива, которая позволяет приобщать к Силам обороны мужчин 50-60 лет исключительно по отдельному мобилизационному распоряжению.

Вениславский для LIGA.net рассказал, что такой подход - общая позиция военного руководства. После 50 лет призывают только тех, кто имеет дефицитные военно-учетные специальности, отметил нардеп.

Стоит добавить, что отдельное мобилизационное распоряжение издает Генштаб.

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В комментарии для УП нардеп уточнил, что подразделения неохотно принимают в свои ряды призывников после 50 лет.

"Военнообязанных в возрасте от 50 лет подразделения фактически отказываются брать. Если у них нет важной военно-учетной специальности, смысла в их мобилизации сейчас нет", - сказал нардеп.

мобилизация инфографика
Что известно о законе о мобилизации / Инфографика: Главред

Федор Вениславский добавил, что при этом они все еще остаются военнообязанными.

"Это не значит, что на законодательном уровне закреплено, что их не мобилизуют. Военнообязанными остаются все мужчины от 18 до 60 лет. Решение о мобилизации принимает Генеральный штаб, учитывая потребности", - пояснил Вениславский.

Политик добавил, что на практике "количество таких мобилизованных минимально", ведь большинство военных подразделений являются штурмовыми, а после 50 лет мало кто пригоден для службы в штурмовых войсках.

Кто такой Федор Вениславский?

Федор Владимирович Вениславский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия.

Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, что в Украине изменили правила мобилизации до 25 и после 50 лет. Депутат Алексей Гончаренко сообщил, что в Украине прекращена мобилизация граждан в возрасте от 18 до 25 лет. Эта директива уже поступила в областные и районные ТЦК через Оперативные Командования.

Рустем Умеров заявил о том, что мобилизация в Украине за год увеличилась втрое. Глава Минобороны уточнил, что следующим шагом станет реформа территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Сейчас ведомство уже работает над этим.

В ТЦК сообщили, что отсрочка от мобилизации будет действовать только до 9 ноября. Представитель Полтавского ТЦК объяснил, что это касается, в частности, тех, кто получили документ в сентябре или октябре - после 9 ноября им тоже придется проходить всю процедуру снова.

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