'Эффект' от мобилизации будет зимой: в Раде рассказали о ходе призыва

По мнению западных журналистов, у Киева все еще ограничены возможности по отправке подкреплений.

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Украина - на "начальном этапе пополнения своих войск"/ Коллаж: Главред, фото: Telegaraf, скриншот LIGA.net, УНИАН

Надо подождать еще 3 месяца, пока поток новых мобилизованных повлияет на ход боевых действий на передовой, поделился в комментарии Financial Times глава Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич.

И хотя Завитневич говорит, что мобилизация в Украине "идет по плану", западные журналисты утверждают, что возможности Украины для ротаций и отправки подкреплений - в частности в Курскую область - все еще ограничены.

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Киев, по словам журналистов, до сих пор на "начальной стадии пополнения своих войск" с начала вступления в силу закона о мобилизации.

Представитель Минобороны Украины подтвердил изданию, что Генштаб не планирует захватывать новые территории Курской области, а окопаются для защиты флангов.

Что известно о Financial Times? Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как писал Главред, 3 сентября Верховная рада в первом чтении проголосовала за законопроект № 11379-д, который предусматривает освобождение от мобилизации с 18 до 25 лет лиц временно непригодных к военной службе, а также тех, кто не проходил срочную службу или не имеет военной кафедры.

До этого офицер 13 бригады НГУ "Хартия" Евгений "Гром" Громадский говорил, что нужно мобилизовать мужчин от 18 лет, потому что эти воины являются "самыми эффективными" в бою.

Также известно, что Генштаб рассматривает предложения, которые предусматривают добровольный призыв без привлечения ТЦК. В таких случаях подбор мотивированных бойцов поручат командирам воинских частей.

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