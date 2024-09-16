Уникальная ситуация: в Украине изменится дождливая погода, названа дата

После затяжных дождей в западной части страны погода неожиданно изменится на сухую.

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После дождей прогноз погоды неожиданно изменился / Фото: pixabay

Погода в Украине 17 сентября может несколько удивить, ведь в течение всего дня осадки не предвидятся во всех регионах страны. Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Кратковременные дожди, или грозы могут быть только местами в Закарпатской и Одесской областях. По всей Украине предполагается переменная облачность и ветер 7-12 м/с.

Температура воздуха на Западе будет колебаться от +18 до +24 градусов, а в восточных областях будет несколько теплее - от +23 до +27 градусов. Ночью будет сохраняться средняя температура +14+19 градусов.

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Погода в Украине 17 сентября / фото: Украинский гидрометеорологический центр

В Киеве 17 сентября прогнозируется температура +15+17 градусов ночью и +24+26 градусов днем. В области ночью от +14 до +19, днем в пределах +22+27 градусов тепла.

Украинский гидрометеорологический центр предупредил также о пожарной опасности в Украине в течение 17-19 сентября в большинстве северных, центральных, южных и Харьковской областях.

Пожарная опасность в Украине 19 сентября / фото: Украинский гидрометеорологический центр

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - что известно

Напомним, что погода в Украине 16 сентября местами прохладная и дождливая, особенно в западных регионах и Одесской области. Во многих областях сильные порывы ветра.

Ранее сообщалось, что в течение недели, с 16 по 22 сентября, погода будет в основном сухой и малооблачной. В первой половине недели погодные условия будут диктовать антициклоны, поэтому в некоторых областях будет не только аномально теплая, но и местами очень жаркая погода.

Накануне заведующая отделом метеорологических прогнозов Наталья Голеня сделала прогноз погоды на осень. В сентябре 2024 года в Украине может сохраниться метеорологическое лето с температурой до +38°C.

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