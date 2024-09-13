УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Такого шторма уже давно не было: какие регионы накроют грозовые ливни с мощным ветром

Ангелина Подвысоцкая
13 сентября 2024, 19:23
905
Стало известно, когда в Украине закончится непогода и в регионы вернется потепление.
Такого шторма уже давно не было: какие регионы накроют грозовые ливни с мощным ветром
Прогноз погоды в Украине на 14 сентября / фото: ua.depositphotos.com

Погода в Украине 14 сентября будет штормовой. Во многих областях объявлено предупреждение об опасности из-за сильных порывов ветра и грозовых дождей. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В этот день синоптики объявили сильное штормовое предупреждение. І уровень опасности объявили в западных, Винницкой и Одесской областях; II уровень опасности - в Карпатах и на Закарпатье. Там ожидаются сильные дожди и грозы.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что 14 сентября в Украине будет очень сильный ветер. В западных областях будет свежая погода. Температура воздуха может опуститься до 16-19 градусов тепла. В этот день в западных областях Украины будет бушевать циклон Anett, который принесет дожди и грозы. Осадки будут распространяться на Житомирскую, Одесскую и Винницкую области. В то же время уже на следующей неделе в Украине будет преобладать теплая, сухая и солнечная погода.

видео дня

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 14 сентября
Прогноз погоды в Украине на 14 сентября / фото: ventusky

Погода 14 сентября

В Украине 14 сентября будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами в западных, Винницкой и Одесской областях. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. На Левобережье и в западных областях будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"В западных, Винницкой и Одесской областях облачно, ночью умеренные, днем значительные дожди, грозы, температура ночью 13-18° днем 18-23°; в Карпатах и на Закарпатье в течение суток сильные дожди, температура 11-16°.На остальной территории переменная облачность, без осадков, лишь ночью в большинстве северных и центральных областей местами небольшой дождь; температура ночью 14-19°, днем 24-29°, на юго-востоке страны до 31°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +11

По данным meteoprog, 14 сентября в Украине будет прохладно и будет идти дождь. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до +19...+32 градусов. Самая низкая температура будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +11...+18 градусов.

погода 14 сентября
Прогноз погоды в Украине на 14 сентября / фото: meteoprog

Погода 14 сентября в Киеве

В Киеве 14 сентября будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют небольшой дождь. В этот день ветер будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 14-19°, днем 24-29°; в Киеве ночью 16-18°, днем 26-28°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 14 сентября
Прогноз погоды в Украине на 14 сентября / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - прогнозы на сентябрь

Напомним, по прогнозам синоптиков, в сентябре средняя температура воздуха в Украине будет 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, что на 2°C выше нормы. Месячное количество осадков ожидается в пределах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, что соответствует норме.

Также, как отметила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, в начале сентября антициклон с севера обеспечит сухую погоду в большинстве областей Украины, но на юго-востоке возможны кратковременные дожди из-за влияния пониженного давления над Черным морем. Изменения погоды ожидаются 3 сентября, тогда температура воздуха снизится на 5 градусов и будет ниже +30°C.

Заведующая отделом метеорологических прогнозов Наталья Голеня сделала прогноз погоды на осень. В сентябре 2024 года в Украине может сохраниться метеорологическое лето с температурой до +38°C.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Реклама

Главное за день

Позиция США относительно разрешения на использование дальнобойных ракет не изменилась

Позиция США относительно разрешения на использование дальнобойных ракет не изменилась

20:13 Мир
Украина вернула 15 "азовцев": в бригаде назвали число бойцов, которые все еще в плену

Украина вернула 15 "азовцев": в бригаде назвали число бойцов, которые все еще в плену

19:47 Украина
Такого шторма уже давно не было: какие регионы накроют грозовые ливни с мощным ветром

Такого шторма уже давно не было: какие регионы накроют грозовые ливни с мощным ветром

19:23 Синоптик
Все главные новости
Реклама

Популярное

Пришлось бросить : Кристина Орбакайте рассказала, что случилось с Никитой Пресняковым 17598

"Пришлось бросить": Кристина Орбакайте рассказала, что случилось с Никитой Пресняковым

Я видела их слезы : певица Камалия простилась с дочерьми 14003

"Я видела их слезы": певица Камалия простилась с дочерьми

Страну атаковал очень сильный шторм: в Украине бушует почти 8-балльная буря 8730

Страну атаковал очень сильный шторм: в Украине бушует почти 8-балльная буря

Красота останется с вами на годы: чем нужно умыться 13 сентября - приметы 8637

Красота останется с вами на годы: чем нужно умыться 13 сентября - приметы

Последние новости

20:33

Украина имеет больше Patriot, чем сообщалось официально: Зеленский удивил намеком

20:13

Позиция США относительно разрешения на использование дальнобойных ракет не изменилась

19:52

Сотни целей в РФ: ATACMS и Storm Shadow могут сдержать вражеские атаки на Украину

19:47

Украина вернула 15 "азовцев": в бригаде назвали число бойцов, которые все еще в пленуФото

19:41

Будут ли отключать свет 14 сентября: в Укрэнерго дали ответ

Сможет ли Украина победить Россию: Фесенко – о том, как выборы в США повлияют на исход войныСможет ли Украина победить Россию: Фесенко – о том, как выборы в США повлияют на исход войны
19:30

Выбрасывать не нужно: как оживить черствый хлеб и сохранить его вкусВидео

19:23

Такого шторма уже давно не было: какие регионы накроют грозовые ливни с мощным ветром

19:10

Россияне установили печальный рекордмнение

19:04

Поддержали ВСУ только публично: Польша не сделала ни одного взноса на снаряды

Реклама
18:52

Нож в спину России: Китай пошел на неожиданный шаг - что задумал Пекин

18:43

В Украине будет свирепствовать циклон "Anett": какие области накроют дожди 14-15 сентября

18:34

Сердце романтика не выдержит: лучшие турецкие сериалы о любви

18:29

Как высушить грецкие орехи за минуты: ключевые правила и лучшие методыВидео

17:55

Станет только хуже: какими двумя популярными продуктами нельзя прочищать трубы

17:50

РФ планировала захват крупных центров: Зеленский раскрыл цель Курской операции

17:42

Злится из-за провала: В Польше ответили на угрозы Путина из-за дальнобойных ударов

17:39

Зеленский презентует Байдену "план победы" Украины: что известно

17:23

Мужчина зарабатывает на жизнь, портя чужие свадьбы: сколько стоит услуга

16:55

Какие вещи нельзя держать в ванной комнате: от мыла до полотенец - список

16:54

Путин играет игру: Россия пытается загнать США в политический кризис - Фесенко

Реклама
16:49

На втором Саммите мира будет Россия: Зеленский раскрыл интригующие детали

16:48

Настоящая находка: что можно сделать из втулки от туалетной бумаги - роскошные идеиВидео

16:46

Прекрасный принц: в сети сошли с ума от новой бороды Уильяма

16:43

У США есть две установки: политолог объяснил, почему Вашингтон рисует "красные линии"

16:42

"Только Беларусь сбивает Shahed РФ": Зеленский потроллил западных партнеров

16:03

Как буду жить: популярный российский телеведущий заговорил о слепоте

15:57

"Я уже в Украине": защитники, вернувшиеся из плена, впервые позвонили родным

15:55

В разведке Британии назвали вероятные цели ударов РФ иранской баллистикой

15:53

"Отойдем на нашу территорию": Гетьман дал неожиданный прогноз боев на Курщине

15:47

Чем отмыть ободок унитаза от желтизны: очень необычный, но рабочий способВидео

15:46

Как выглядеть потрясающе и модно после 40 лет: 8 лучших стрижек 2024 годаВидео

15:24

Чего ждать Украине в случае победы на выборах Харрис или Трампа: эксперт дал прогноз

15:15

Постарается циклон Anett: где будет дождь, а где солнышко на выходных - синоптик

14:56

"Мирный план" Китая и Бразилии: Пекин ответил на критику Зеленского

14:55

Не только "черный день": что означает пятница 13-е и почему для многих это праздникВидео

14:10

Без "бати" и в Украине: где сейчас живет и чем занимается Людмила ЯнуковичВидео

14:10

Еще 49 украинцев вернулись домой: среди них - защитники "Азовстали"ФотоВидео

13:59

РФ истощают за счет жизней украинцев: тревожный прогноз насчет стратегии США

13:50

Россияне сбросили мощные КАБы на Сумщину: погибли 2 человека, пострадал ребенок

13:41

Чем почистить чайник из нержавейки снаружи: старый и проверенный способВидео

Реклама
13:13

Как исправить пересоленное блюдо: хитрый лайфхак для хозяек

13:12

Крысы убегут сами: садовод назвал самый лучший и простой метод борьбы с мышами

12:59

Котлеты без мяса: даже мясоеды потеряют дар речи - ужин за копейкиВидео

12:51

Вероятные цели дальнобойных ударов по РФ: в NYT узнали, куда могут бить ВСУ

12:51

Алсу вызверилась на любовницу мужа

12:51

В Укрэнерго заявили о серьезном дефиците в энергосистеме: будут ли выключать свет

12:37

В Украине пронесся огромный смерч: погода будет бушеватьВидео

12:09

"Там очень опасные районы": Андрей Шевченко принял судьбоносное решение

11:59

Потенциал россиян иссяк: в Defense Express раскрыли, что происходит на Курщине

11:58

Трамп или Харрис: кто был бы более выгодным президентом США для Украины - Фесенко

^
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять