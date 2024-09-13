Такого шторма уже давно не было: какие регионы накроют грозовые ливни с мощным ветром

Стало известно, когда в Украине закончится непогода и в регионы вернется потепление.

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Прогноз погоды в Украине на 14 сентября / фото: ua.depositphotos.com

Погода в Украине 14 сентября будет штормовой. Во многих областях объявлено предупреждение об опасности из-за сильных порывов ветра и грозовых дождей. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В этот день синоптики объявили сильное штормовое предупреждение. І уровень опасности объявили в западных, Винницкой и Одесской областях; II уровень опасности - в Карпатах и на Закарпатье. Там ожидаются сильные дожди и грозы.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что 14 сентября в Украине будет очень сильный ветер. В западных областях будет свежая погода. Температура воздуха может опуститься до 16-19 градусов тепла. В этот день в западных областях Украины будет бушевать циклон Anett, который принесет дожди и грозы. Осадки будут распространяться на Житомирскую, Одесскую и Винницкую области. В то же время уже на следующей неделе в Украине будет преобладать теплая, сухая и солнечная погода.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 14 сентября / фото: ventusky

Погода 14 сентября

В Украине 14 сентября будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами в западных, Винницкой и Одесской областях. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. На Левобережье и в западных областях будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"В западных, Винницкой и Одесской областях облачно, ночью умеренные, днем значительные дожди, грозы, температура ночью 13-18° днем 18-23°; в Карпатах и на Закарпатье в течение суток сильные дожди, температура 11-16°.На остальной территории переменная облачность, без осадков, лишь ночью в большинстве северных и центральных областей местами небольшой дождь; температура ночью 14-19°, днем 24-29°, на юго-востоке страны до 31°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +11

По данным meteoprog, 14 сентября в Украине будет прохладно и будет идти дождь. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до +19...+32 градусов. Самая низкая температура будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +11...+18 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 14 сентября / фото: meteoprog

Погода 14 сентября в Киеве

В Киеве 14 сентября будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют небольшой дождь. В этот день ветер будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 14-19°, днем 24-29°; в Киеве ночью 16-18°, днем 26-28°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 14 сентября / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - прогнозы на сентябрь

Напомним, по прогнозам синоптиков, в сентябре средняя температура воздуха в Украине будет 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, что на 2°C выше нормы. Месячное количество осадков ожидается в пределах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, что соответствует норме.

Также, как отметила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, в начале сентября антициклон с севера обеспечит сухую погоду в большинстве областей Украины, но на юго-востоке возможны кратковременные дожди из-за влияния пониженного давления над Черным морем. Изменения погоды ожидаются 3 сентября, тогда температура воздуха снизится на 5 градусов и будет ниже +30°C.

Заведующая отделом метеорологических прогнозов Наталья Голеня сделала прогноз погоды на осень. В сентябре 2024 года в Украине может сохраниться метеорологическое лето с температурой до +38°C.

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