Постарается циклон Anett: где будет дождь, а где солнышко на выходных - синоптик

Синоптик Диденко предупреждает о сильном ветре в некоторых областях.

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Осень, погода, ежик / Колаж: Главред, фото pixabay

Одним из характерных и важных признаков этих выходных будет сильный ветер. Каким украинцев будет ждать ближайший уик-энд рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Телеграм.

В большинстве областей Украины порывы юго-восточного ветра будут достигать штормовых,15-20 метров в секунду. 14-15 сентября в большинстве наших областей будет преобладать теплая, даже очень теплая погода - в дневные часы +15-+29 градусов, местами до +30 градусов.

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Погода в западных областях Украины

В западной части Украины будет свеженько, +19-+22 градуса, а на Закарпатье, что случается крайне нечасто, вообще ожидается самая низкая температура воздуха в Украине, +16-+19 градусов. В воскресенье в западных областях - максимум умеренный ветер. К свежести и холоду западных областей присоединятся дожди, которые могут быть сильными! Постарается циклон Anett, рассказывает Диденко.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

В каких регионах будет дождик 14-15 сентября

Осадки будут распространяться на Житомирскую, Одесскую и Винницкую области. И еще ночью и утром в субботу на Киевскую область. Однако на остальной территории Украины 14-15-го сентября будет сухая ясная погода.

Погода в Киеве и области 14-15 сентября

В Киеве в субботу и воскресенье предполагается сильный юго-восточный ветер. Синоптик предупреждает, что ночью и утром 14-го сентября в столице пройдет дождь, днем в субботу и в течение суток 15-го сентября - без осадков.

Погода в Украине / фото: Диденко

Какой будет погода на следующей неделе?

Как рассказывает Диденко, в дальнейшем, на следующей неделе, сколько видит синоптический глаз, в Украине будет преобладать сухая солнечная, умеренно теплая, воздушная масса. Даже в западных областях холодная погода постепенно выровняется и заполнится более высокими градусами.

"Любителям и профессионалам бархатного сезона пора планировать все важные - частные или рабочие - дела, везде в Украине на следующей неделе, да и дальше, будет доминировать ясная и комфортно теплая погода. Бронируйте отели, покупайте билеты, изучайте маршруты, займитесь нужной логистикой, переберите на улице картофель, вынесите перед зимой ковры и подушки на проветривание, посетите родственников (подготовьте большие сумки на гостинцы), запланируйте важные поездки в Украине - погода будет способствовать",-подытожила Диденко.

Погода в Украине - последние новости

К слову, синоптики Укргидрометцентра ранее рассказывали, что на выходные всю Украину зальет дождями. Суббота будет дождливой в большинстве регионов Украины. Осадки ожидаются и днем, и ночью.

Погода в Украине 13 сентября будет ветреной и дождливой. Главред рассказал, где будут грозовые дожди, туман и сильный ветер.

В свою очередь заведующая отделом метеорологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра Наталья Голеня рассказала, рассказала, какой будет погода в Украине осенью 2024 года. Давать точные прогнозы на сезон за месяц-два рано, поэтому можно говорить лишь об общих тенденциях погоды .

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