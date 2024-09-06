Жара этим летом не предел: Европу может "раскалить" до рекордных температур

С момента начала наблюдений мир впервые выходит из самого теплого лета в северном полушарии, однако в последующие годы ситуация может ухудшиться.

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Температурные показатели могут расти с каждым годом / фото: ua.depositphotos.com

Погода за последние месяцы удивила жителей Украины и Европы. Лето 2024 года по температурным показателям превысило прошлогоднее и стало самым теплым в мире. Об этом сообщила служба мониторинга изменения климата Европейского Союза Copernicus (C3S).

"За последние три месяца 2024 года мир пережил самые жаркие июнь и август, самый жаркий день за всю историю наблюдений и самое жаркое бореальное лето за всю историю наблюдений", - отметила заместитель директора C3S Саманта Берджесс.

Если страны в срочном порядке не сократят выбросы парниковых газов, которые нагревают планету, экстремальные погодные условия станут еще интенсивнее, ведь выбросы парниковых газов от сжигания ископаемого топлива - основная причина изменения климата. То есть температура воздуха сможет достигать больших температурных рекордов чем в этом году.

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Эти изменения уже с большей силой подпитывают катастрофы этого лета. В частности в Судане от наводнения пострадали более 300 тысяч человек, а на итальянских островах Сицилии и Сардинии зафиксировали сильную засуху.

Что такое Copernicus (C3S)? Copernicus (C3S) - является одним из шести тематических сервисов, предоставляемых программой Европейского Союза Copernicus. Программой Copernicus руководит Европейская комиссия, а C3S реализует Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), пишет Википедия.

Жара в Украине и мире - что известно

Ранее стало известно, что смертность в Европе может увеличиться втрое до конца века. Причиной станет глобальное потепление. Под самый большой солнечный удар попадут Италия, Греция и Испания.

Однако "жарить" будет и другие страны. Например, синоптики сообщили, что в сентябре средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах 15-20 градусов, а в Карпатах 13-14 градусов - это на 2 градусов выше нормы.

Недавно Украина и еще ряд стран Европы страдали от аномальной жары. Это подтвердили и наблюдения метеорологов за последние 100-150 лет. Температура воздуха превышала от 0,5 до 2 градусов. Это стало доказательством того, что глобальное потепление является фактом.

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