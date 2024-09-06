Ночью будет холодно: синоптик сказал, чего ждать от погоды на выходных

В ближайшие дни погодные условия в Украине будут определяться влиянием молодого и малоподвижного антициклона Quentin.

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Погода в Украине 2-8 сентября будет теплой и комфортной / Фото: pixabay.com

Погода в Украине на выходных 7-8 сентября будет умеренно тёплой. Ночи станут заметно прохладнее по сравнению с предыдущими днями. Дождей не предвидится, только местами в Крыму ожидаются слабые осадки. Такой прогноз погоды озвучил метеоролог Игорь Кибальчич.

По его словам, погодные условия в нашей стране будут определяться влиянием молодого и малоподвижного антициклона Quentin, который обоснуется над Восточной Европой, передает meteoprog.

На погоду в Украине повлияет антициклон Quentin / meteoprog.com

Погода в Украине 7 сентября

В субботу в западных областях ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 °С, днём +26…+31 °С. В Карпатах ночью +5…+10 °С, днём +20…+25 °С.

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В северных областях ожидается солнечная погода, без осадков. Ветер восточный, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 °С, днём +22…+27 °С.

В центральных регионах малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-восточный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 °С, днём +23…+28 °С.

В южных областях и Крыму переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7 – 12 м/с, местами порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 °С, днём +23…+28 °С.

В восточной части малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-восточный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 °С, днём +22…+27 °С.

Погода в Украине 7 сентября 2024 / meteo.gov.ua

Погода в Украине 8 сентября

В воскресенье в западных областях ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 °С, днём +23…+28 °С, на Закарпатье до +31 °С. В Карпатах ночью +3…+8 °С, днём +19…+24 °С.

В северных регионах сохранится солнечная погода, без осадков. Ветер восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 °С, днём +23…+28 °С.

В центральных регионах малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 °С, днём +23…+28 °С.

В южных областях переменная облачность, без осадков, только в Крыму днём местами возможны небольшие дожди и грозы. Ветер северо-восточный, 7 – 12 м/с, днём местами порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 °С, днём +23…+28 °С.

В восточных областях малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 °С, днём +22…+27 °С.

Прогноз погоды на 8 сентября 2024 / meteo.gov.ua

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине - прогнозы на сентябрь

Согласно прогнозам синоптиков, в сентябре средняя температура воздуха в Украине составит 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, что на 2°C выше нормы. Месячное количество осадков ожидается в пределах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, что соответствует норме.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха прогнозировала, что в начале сентября антициклон с севера обеспечит сухую погоду в большинстве областей Украины, но на юго-востоке возможны кратковременные дожди из-за влияния пониженного давления над Черным морем.

Заведующая отделом метеорологических прогнозов Наталья Голеня сделала прогноз погоды на осень. В сентябре 2024 года в Украине может сохраниться метеорологическое лето с температурой до +38°C.

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