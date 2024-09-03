Смог и гарь: в Киеве ухудшилось качество воздуха - в чем причина

Во вторник, 3 сентября, в Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха. Вероятная причина - пожар в экосистемах. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации.
Отмечается, что в Броварском районе Киевщины горит торф в шести очагах общей площадью 3,74 га.
"Также пожар является возможной причиной неприятного запаха в столице", — говорится в сообщении.
В случае появления задымленности рекомендуется закрыть окна и отказаться от долгих прогулок и физической активности на открытом воздухе.
Тем временем Главное управление ГосЧС Украины в Киеве предупреждает, что с 3 по 5 сентября в Киеве продлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.
"Погодные условия увеличивают риск возникновения и распространения пожаров в экосистемах. Соблюдайте правила пожарной безопасности как дома, так и на природе. При пожаре звоните по номерам 101 или 112", - говорится в сообщении.
Погода в Киеве сегодня
Согласно прогнозу Укргидрометцентра, погода в Киеве и области 3 сентября будет облачной с прояснениями, без осадков.
Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 15-20°, днем 26-31°. В Киеве ночью 18-20 °, днем 28-30 °.
Погода в Украине на неделю
С 3 по 6 сентября в южной части, большинстве центральных и в восточных областях местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза. На остальной территории - без осадков, прогнозирует синоптик Укргидрометцентра.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-12 м/с, на востоке страны местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью 15-20°, в западных областях 12-17°; днем 3 июля 25-31°, 4-5 сентября 23-29°.
Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Погода в Украине - прогнозы на сентябрь
Согласно прогнозам синоптиков, в сентябре средняя температура воздуха в Украине будет 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, что на 2°C выше нормы. Месячное количество осадков ожидается в пределах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, что соответствует норме.
Также, как отметила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, в начале сентября антициклон с севера обеспечит сухую погоду в большинстве областей Украины, но на юго-востоке возможны кратковременные дожди из-за влияния пониженного давления над Черным морем. Изменения погоды ожидаются 3 сентября, тогда температура воздуха снизится на 5 градусов и будет ниже +30°C.
Заведующая отделом метеорологических прогнозов Наталья Голеня сделала прогноз погоды на осень. В сентябре 2024 года в Украине может сохраниться метеорологическое лето с температурой до +38°C.
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