Смог и гарь: в Киеве ухудшилось качество воздуха - в чем причина

В Броварском районе Киевщины горит торф в шести очагах общей площадью 3,74 га.

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В Киеве испортилось состояние воздуха / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Во вторник, 3 сентября, в Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха. Вероятная причина - пожар в экосистемах. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации.

Отмечается, что в Броварском районе Киевщины горит торф в шести очагах общей площадью 3,74 га.

"Также пожар является возможной причиной неприятного запаха в столице", — говорится в сообщении.

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В случае появления задымленности рекомендуется закрыть окна и отказаться от долгих прогулок и физической активности на открытом воздухе.

Тем временем Главное управление ГосЧС Украины в Киеве предупреждает, что с 3 по 5 сентября в Киеве продлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

"Погодные условия увеличивают риск возникновения и распространения пожаров в экосистемах. Соблюдайте правила пожарной безопасности как дома, так и на природе. При пожаре звоните по номерам 101 или 112", - говорится в сообщении.

Погода в Киеве сегодня

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, погода в Киеве и области 3 сентября будет облачной с прояснениями, без осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 15-20°, днем ​​26-31°. В Киеве ночью 18-20 °, днем ​​28-30 °.

Погода в Украине 3 сентября 2024 / meteo.gov.ua

Погода в Украине на неделю

С 3 по 6 сентября в южной части, большинстве центральных и в восточных областях местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза. На остальной территории - без осадков, прогнозирует синоптик Укргидрометцентра.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-12 м/с, на востоке страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 15-20°, в западных областях 12-17°; днем 3 июля 25-31°, 4-5 сентября 23-29°.

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - прогнозы на сентябрь

Согласно прогнозам синоптиков, в сентябре средняя температура воздуха в Украине будет 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, что на 2°C выше нормы. Месячное количество осадков ожидается в пределах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, что соответствует норме.

Также, как отметила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, в начале сентября антициклон с севера обеспечит сухую погоду в большинстве областей Украины, но на юго-востоке возможны кратковременные дожди из-за влияния пониженного давления над Черным морем. Изменения погоды ожидаются 3 сентября, тогда температура воздуха снизится на 5 градусов и будет ниже +30°C.

Заведующая отделом метеорологических прогнозов Наталья Голеня сделала прогноз погоды на осень. В сентябре 2024 года в Украине может сохраниться метеорологическое лето с температурой до +38°C.

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