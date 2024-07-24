Киев накрыл критически загрязненный воздух: может влиять на самочувствие

Жаркая погода ухудшает качество воздуха в Киеве, диоксид азота достигнет критических показателей, предупредили в Укргидрометцентре.

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Содержание диоксида азота в воздухе превысит норму в 5 раз / Колаж: Главред, фото: УНИАН

С 24 по 28 июля в Киеве прогнозируют ухудшение качества воздуха. Содержание диоксида азота в воздухе достигнет критического уровня. Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Украинский гидрометеорологический центр предупреждает, что концентрация диоксида азота превысит в 5 раз допустимые нормы. Это может негативно повлиять на здоровье жителей столицы.

"Жаркая, сухая и маловетреная погода будет способствовать накоплению и других загрязняющих веществ (диоксида серы и формальдегида) в приземном слое воздуха", - говорится в сообщении. видео дня

По словам специалистов, ситуация с качеством воздуха в Киеве улучшится 29-30 июля.

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, после временного снижения температуры жара снова вернется в Украину с 28 июля. Самые высокие температуры, до +34...+37 градусов, ожидаются в южных областях и на юго-востоке, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Также в Украине продолжают фиксировать рекордно высокие температуры, эта тенденция может усиливаться. Как сообщила пресс-секретарь Укргидрометцентра Наталья Птуха, в ближайшие 10 дней жара немного ослабнет, но температура останется выше климатических норм для лета. Ожидается, что после 18-19 июля новый антициклон уменьшит экстремальные температуры, однако существенных изменений не прогнозируется.

Как сообщал Главред, специалисты NASA зафиксировали на Солнце темную плазму, которая с вероятностью 60% может вызвать отключение электроэнергии на Земле на этой неделе. Выброс, имеющий температуру около 36 000 градусов по Фаренгейту, может вызвать колебания в электросети и нарушить радио-, авиационную и спутниковую связь.

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